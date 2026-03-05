Vụ Xôi Lạc TV: Nhiều bình luận viên có tiếng "Người dơi", Batman, "Người rơm"... bị bắt

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV, khởi tố hơn 30 bị can.

Ngoài các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc, đại diện Cục A05 cho biết Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã khởi tố thêm tội danh Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đại diện Cục A05, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây "Xôi lạc TV" (Ảnh: VOV)

Con số doanh thu này, theo A05, là chưa đầy đủ và đang được tiếp tục làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đến nay đã kê biên, truy vết được tài sản tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.

Thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện Cục An ninh mạng cho biết hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.

Hai bị can giữ vai trò chủ muu, cầm đầu là P. N.D. (SN 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ. (SN 1993, tại Hà Nội). Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ảnh: Dân trí

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV.VN, đại diện A05 cho biết: "Chúng tôi đã khởi tố toàn bộ đường dây, trong đó cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành, toàn bộ. Trong nhóm BLV của "Xôi lạc TV", chúng tôi đã bắt giữ nhiều BLV trong đó có những nhân vật có tiếng trên kênh của Xôi lạc như: "Người dơi", Batman, "Người rơm", rất nhiều nicknames ẩn danh. Các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp".

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Hôm 2/2, toàn bộ trang nói trên bị "đóng băng" mà không có thông báo. Trước đó, nền tảng phát sóng vi phạm bản quyền này vẫn hoạt động 24/7, chiếu và bình luận nhiều môn thể thao ở các giải đấu ở mọi khung giờ. Trang mạng xã hội của web lậu và các bình luận viên ẩn danh cũng không có bài đăng mới từ thời điểm nói trên.

Bằng cách này, hệ thống trang vi phạm bản quyền, quảng cáo cá độ phi pháp vẫn âm thầm hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp truyền hình trả tiền trong nước.

Các nền tảng vi phạm bản quyền như trên có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Bộ TT&TT đã đưa nhiều tên miền trong số này vào danh sách đen cấm quảng cáo. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu truy tìm nguồn cấp nội dung, nhà mạng chặn truy cập website.