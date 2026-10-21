Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. VSTV/K+ ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng hệ thống website phát lậu bóng đá

Một số bị can bị bắt trong vụ án. Ảnh: CACC.

Viện KSND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan đường dây phát lậu bóng đá, quảng cáo đánh bạc qua hệ thống Xôi Lạc TV và các website liên quan. Các bị can bị truy tố về 4 nhóm tội danh: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo cáo trạng, Phạm Nguyễn Dũng (47 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) là doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, Dũng thành lập Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Cuối năm 2016, người này tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ Helios, cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm.

Từ giữa năm 2018, Dũng thành lập Công ty Heligate, tập trung vào dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài.

Cáo trạng xác định, dù giữ vai trò nhà đầu tư và chủ tịch, Dũng không trực tiếp quản lý, vận hành các công ty mà giao Lương Tuấn Giang (42 tuổi, trú phường Ngọc Hà, Hà Nội) đứng tên giám đốc điều hành. Cuối tháng 8/2018, Dũng quen Nguyễn Công Định (33 tuổi, trú phường Từ Liêm, Hà Nội), người được xác định là người tạo lập website Xôi Lạc TV. Định lập trình trang web để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống, website ban đầu hoạt động với quy mô nhỏ, lượng người xem ít và chưa có lợi nhuận.

Nhận thấy tiềm năng kinh doanh từ lượng người xem bóng đá trực tuyến, Dũng đầu tư để Định phát triển thêm các website tương tự, hướng tới thu lợi từ quảng cáo. Theo thỏa thuận, Dũng chịu toàn bộ chi phí ban đầu để xây dựng, vận hành dự án; Định đóng góp chuyên môn và công sức phát triển hệ thống.

Từ nguồn đầu tư này, đến đầu tháng 2/2026, Định phát triển một hệ thống website xem và bình luận bóng đá, gồm 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV và BanhkhucTV. Theo cáo trạng, các website này thuộc dự án được gọi chung là 90 Phút.

Cơ quan công tố xác định, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 5/2/2026, các website thuộc dự án đã phát sóng tổng cộng 1.529 trận đấu của nhiều giải thể thao trong và ngoài nước mà không được sự cho phép của các chủ thể có quyền được bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có Ban tổ chức Giải Ngoại hạng Anh, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV/K+), FPT Telecom và VTVcab.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, doanh thu quảng cáo của toàn dự án 90 Phút được xác định ở mức hơn 2,7 triệu USDT, tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Dự án Cà Khịa TV thu hơn 64 tỷ đồng từ quảng cáo

Bình luận viên "Anh Thỏ".

Theo cáo trạng, từ việc nhận thấy tiềm năng của mô hình phát trực tuyến bóng đá, Dũng tiếp tục đầu tư và hỗ trợ công nghệ để Đỗ Văn Chiến (31 tuổi, trú xã Liên Hòa, Phú Thọ) phát triển dự án Cakhia, với các website như CakhiaTV, RakhoiTV, QuaytayTV và CaheoTV.

Các website thuộc dự án này bị cáo buộc phát lậu, bình luận bóng đá và quảng cáo cho nhiều trang cá cược trực tuyến. Trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, dự án Cakhia thu lợi bất chính 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng, theo nội dung cáo trạng.

Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng nêu Giải Ngoại hạng Anh ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền là 122 tỷ đồng. Khoản thiệt hại này không bao gồm thiệt hại của các đơn vị được giải cấp quyền khai thác bản quyền phát sóng tại Việt Nam, trong đó có K+ và FPT.

Giải Ngoại hạng Anh đang tiếp tục xác định thiệt hại, đồng thời đề nghị làm rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và phương pháp tính toán để trình bày trong quá trình xét xử vụ án. Đáng chú ý, VSTV/K+ ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng. Theo cáo trạng, con số này không bao gồm thiệt hại của các đơn vị được VSTV cấp quyền khai thác, phân phối nội dung tại Việt Nam và thiệt hại của Giải Ngoại hạng Anh.

VSTV/K+ hiện tiếp tục xác định mức thiệt hại và đề nghị làm rõ tổng số tiền cụ thể cũng như phương pháp tính toán để cung cấp trong quá trình tham gia xét xử.

Trong khi đó, VTVcab chưa thống kê được chính xác thiệt hại do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra. Doanh nghiệp này đang tiếp tục xác định thiệt hại và đề nghị làm rõ cách tính để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Đối với FPT Telecom, cáo trạng cho biết doanh nghiệp chưa cử người đại diện làm việc và chưa cung cấp số liệu thiệt hại cụ thể liên quan đến hành vi bị cáo buộc xâm phạm bản quyền.