Vụ "Xôi lạc TV": Bắt bình luận viên Batman, Người Rơm...

Sáng 5-3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ "Xôi Lạc TV".



Lực lượng chức năng bắt giữ nhiều bình luận viên trên kênh "Xôi lạc TV"

Đại diện A05 cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố toàn bộ đường dây, trong đó có đối tượng cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành, toàn bộ. Trong đó, có 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, tại Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, tại Hà Nội).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn bắt nhiều bình luận viên có tiếng trên kênh "Xôi lạc TV", như: "Người dơi", "Batman", "Người rơm" và rất nhiều nicknames ẩn danh"…

A05 cho hay các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Theo đại diện Cục A05, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống "Xôi lạc TV" đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỉ đồng.

Tuy nhiên, con số doanh thu này vẫn chưa đầy đủ và đang được tiếp tục làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đến nay đã kê biên, truy vết được tài sản tổng giá trị khoảng 300 tỉ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.