HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ "Xôi lạc TV": Bắt bình luận viên Batman, Người Rơm...

Nguyễn Hưởng |

Trong quá trình điều tra, cảnh sát bắt nhiều bình luận viên có tiếng trên kênh "Xôi lạc TV", như: "Người dơi", "Batman", "Người rơm"…

Sáng 5-3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ "Xôi Lạc TV".

Vụ Xôi lạc TV 2026: Khởi tố bình luận viên và các ông trùm tổ chức đánh bạc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ nhiều bình luận viên trên kênh "Xôi lạc TV"

Đại diện A05 cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố toàn bộ đường dây, trong đó có đối tượng cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành, toàn bộ. Trong đó, có 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, tại Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, tại Hà Nội).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn bắt nhiều bình luận viên có tiếng trên kênh "Xôi lạc TV", như: "Người dơi", "Batman", "Người rơm" và rất nhiều nicknames ẩn danh"…

A05 cho hay các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Theo đại diện Cục A05, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống "Xôi lạc TV" đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỉ đồng.

Tuy nhiên, con số doanh thu này vẫn chưa đầy đủ và đang được tiếp tục làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đến nay đã kê biên, truy vết được tài sản tổng giá trị khoảng 300 tỉ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.

Truy nã đặc biệt Lê Hà Trang SN 1996
Tags

Công an tỉnh Hưng Yên

bộ công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại