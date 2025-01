Sáng 13/1, theo tin từ UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Nậm Càn làm 6 người tử vong thương tâm, bước đầu huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ tai nạn này, thông tin từ lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, các nạn nhân tử vong được xác định là anh em họ hàng gồm: Bà L.T.K (SN 1985) và con dâu là V.Y.D (SN 2005). 4 trẻ em dưới 12 tuổi gồm: V.T.P (SN 2018), V.X.D (SN 2016), V.Y.M (SN 2014), V.Y.D (SN 2023, con chị D.).

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 12/1, cụ bà cùng con dâu dẫn 4 đứa trẻ đến cửa hàng tạp hóa nằm sát tỉnh lộ 543D ở xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) để mua đồ dùng.

Lúc này xe tải thu mua lá dong từ trên dốc lao xuống, tông vào cửa hàng nơi nhóm người đang đứng. Vụ tai nạn khiến 5 người chết tại chỗ, một người được đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Nạn nhân nhỏ nhất mới 13 tháng tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiêm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện tài xế xe tải V.V.H (SN 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị tạm giữ để điều tra.