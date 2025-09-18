Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội

Liên quan vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khiến 3 người chết và 9 người bị thương, sáng 18-9, Công an xã Lao Bảo cho hay cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành cấp cứu, điều trị cho người bị nạn; đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Công an xã Lao Bảo, sau khi vụ tai nạn xảy ra, trên không gian mạng, xuất hiện các bài viết đăng tải vụ việc và lan truyền hình ảnh do AI tạo dựng khiến nhiều người lầm tưởng.

Hình ảnh do AI tạo dựng, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ khiến nhiều người lầm tưởng

Việc lan truyền, sử dụng hình ảnh sai sự thật có thể nhằm mục đích câu view, câu like và việc này gây thêm đau thương, mất mát cho gia đình các nạn nhân. Đây là hành vi đáng lên án và cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ tại TP HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, Trần Minh Hoàng điều khiển ô tô tải BKS 37C-587.63 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo), xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm Hồ Văn T. (SN 2000, quốc tịch Lào), Hồ Thị B. (SN 2006, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Dơn (SN 2001, ngụ tỉnh Quảng Trị). Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá.