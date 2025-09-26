Ngày 26-9, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chủ trì cuộc họp đánh giá nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 17-9 tại Km74 Quốc lộ 9 (ngã ba chợ Tân Long, xã Lao Bảo) khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị tại cuộc họp cho biết khoảng 7 giờ 46 phút ngày 17-9, xe tải BKS 37C-587.xx do ông Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ Tân Long khiến 3 người chết, 9 người bị thương

Theo đó, khi tài xế xe tải này di chuyển đến km 74 Quốc lộ 9 thì phát hiện có tín hiệu đèn đỏ nên đã đạp phanh, tuy nhiên phanh không hoạt động.

Ngay đó, tài xế này lái qua phần đường bên trái. Tại đây, phát hiện phía trước có một xe ô tô đang dừng ở phần đường ngược chiều nên tiếp tục đánh lái qua trái, lao vào khu vực ngã 3 giao giữa Quốc lộ 9 và tuyến ĐT-586. Xe tải này sau đó đã va chạm vào một số xe máy chở chuối và người, chỉ dừng lại khi lao vào khu vực chợ Tân Long.

Theo lời khai của tài xế, khoảng 3 giờ ngày 17-9 (hơn 5 giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra), ông cảm nhận hệ thống phanh không hoạt động nên đã báo cáo sự cố cho người điều phối của công ty.

Sau khi trao đổi, ông Hoàng dự kiến sẽ đi tìm garage gần nhất để tìm cách khắc phục. Khi đến một cửa hàng xăng dầu (khu vực TP Đà Nẵng), ông dùng nước tưới vào hệ thống lốp để phanh nguội lại nhằm khắc phục hư hỏng.

Tưới nước xong thì phanh xe hoạt động được, ông Hoàng thông báo lại công ty đã tạm khắc phục xong. Sau đó, ông lái xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn rồi theo Quốc lộ 9 hướng lên xã Lao Bảo và khi đến địa điểm nêu trên thì xảy ra vụ tai nạn.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành công tác điều tra, giám định phương tiện để xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Kết luận cuộc họp, theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Trị, ông Phan Phong Phú yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục bất cập, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ông yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; phối hợp khảo sát, kiến nghị khắc phục các "điểm đen" giao thông; Sở Xây dựng cùng các ngành chức năng rà soát hạ tầng, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển báo, bảo đảm an toàn trên các tuyến giao thông trọng điểm. UBND xã Lao Bảo và Ban Quản lý chợ Tân Long tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định, chấm dứt tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tổ chức điểm thu mua nông sản riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán đúng nơi quy định.. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan, trên cơ sở kết luận nguyên nhân vụ tai nạn và bất cập trong hệ thống giao thông (nếu có), xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.



