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Vụ xe tải làm rơi vãi đất: Mắc nhiều lỗi, đối mặt mức phạt 112,5 triệu đồng

Thanh Hà
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Với hàng loạt lỗi vi phạm như làm rơi vãi đất đá, che lấp biển số, tự ý thay đổi kích thước thùng xe và chở hàng quá tải, tài xế xe tải cùng chủ phương tiện có thể bị xử phạt tổng cộng hơn 110 triệu đồng.

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Xe tải di chuyển trên đường với hàng loạt lỗi vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh, xử lý đối với tài xế P.V.S (SN 1993, trú tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang), người điều khiển xe ô tô tải mang BKS 29H-889.XX.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế S. mắc nhiều lỗi vi phạm, gồm: Điều khiển xe ô tô tải làm rơi vãi đất đá xuống đường; gắn biển số bị che lấp chữ, số, màu sắc của biển số; điều khiển xe có kích thước thùng không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 30% đến 50%.

Đối với chủ phương tiện là Cty CP đầu tư và xây dựng V.H (địa chỉ tại phường Yên Sở, Hà Nội), cơ quan chức năng xác định đơn vị này có hành vi đưa xe ô tô tải có kích thước thùng không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; giao phương tiện cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 21 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Với các lỗi trên, tài xế có thể bị xử phạt tổng cộng 32,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, chủ phương tiện có thể bị xử phạt 80 triệu đồng; đồng thời bị tước chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tước tem kiểm định trong 2 tháng và tước phù hiệu xe trong 2 tháng.

Như vậy, tổng mức phạt đối với tài xế và chủ phương tiện có thể lên tới 112,5 triệu đồng.

Tags

Hà Nội

CP Đầu tư

Vụ xe tải làm rơi vãi đất

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