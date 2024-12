Vụ việc xe ô tô đang lưu thông bất ngờ đánh lái, lao vào nhà anh T. (SN 1995, trú tổ 10, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang) tông khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở Tuyên Quang khiến nhiều người xót xa.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, có thông tin cho rằng người điều khiển xe ô tô là nam giới và công tác trong ngành công an. Trả lời về vấn đề này trên báo Dân Trí sáng ngày 23/12, lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết không có ngoại lệ, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm cho dù đó là ai.

"Tuy nhiên việc này cần phải làm cẩn trọng, chính xác, để xác định xem ai mới là người điều khiển phương tiện, không có chuyện vợ nhận thay cho chồng, hay nhờ người nhận thay tội. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập cả người đàn ông điều khiển xe máy trong vụ việc tới để làm việc", báo Dân Trí dẫn lời lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang.

Camera ghi lại cảnh chiếc xe ô tô tông thẳng vào nhà - Ảnh cắt từ clip

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có một người phụ nữ và một người đàn ông. Lúc này người phụ nữ đã bước xuống xe và thừa nhận mình là người cầm lái. Tiến hành đo nồng độ cồn với người phụ nữ này, cơ quan chức năng không phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang nhận định, có thể thời điểm đó nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân phanh thành chân ga mới dẫn tới hậu quả đau lòng như vậy.

Gia đình hiếm muộn nhiều năm mới có mụn con

Nói về hoàn cảnh gia đình anh T., người dân sinh sống tại tổ 10, phường Nông Tiến cho biết, vợ chồng anh T. hiếm muộn, sau nhiều năm lấy nhau mãi mới sinh được một bé gái.

"Chờ đợi nhiều năm, cuối cùng vợ chồng tôi mới có được một cô con gái nên cả nhà rất yêu thương con. Mấy hôm trước, mẹ tôi nói sắp đến Noel, muốn cho cháu đi chơi nhà bóng vì bé rất thích. Tôi cũng đồng ý và dự định sau đó sẽ đưa con gái về nhà ngoại chơi vài hôm.

Vợ chồng tôi cũng đã mua rất nhiều đồ chơi, sắm sửa giày dép, quần áo cho con, chuẩn bị đầy đủ để con đi chơi Noel và đón Tết", chị X., mẹ cháu bé xót xa nói và cho biết thêm dự định sau tết sẽ cho con đi học để có bạn bè chơi.

Thời điểm xảy ra sự việc, cụ của cháu bé đang ngồi ngoài cửa còn chị X. vừa bế con gái xuống bếp lấy túi bánh lên rồi cho con chơi ở ngay phía gần cửa.

Chiếc xe lao vào nhà tông bé 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh: OFFB

Ngay khi người dân nghe thấy tiếng động lớn đã chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện chiếc xe ô tô đang lao thẳng vào trong nhà, húc đổ cả kệ để đồ.

Lúc này, chị X. hoảng loạn chạy xung quanh tìm con, vừa gào khóc bất lực. Khi phát hiện cháu bé bị kẹt dưới gầm xe ô tô, mọi người cố gắng nhau nhấc chiếc xe lên để đưa bé ra ngoài và nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx, đang lưu thông trên đường thuộc tổ 10, phường Nông Tiến thì bất ngờ gặp một xe máy do một người đàn ông đi ngược chiều đang sang đường.

Tài xế ô tô lúc này đánh lái rồi lao thẳng vào trong nhà dân đâm vào 2 mẹ con đang ngồi ngay gần cửa khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm.