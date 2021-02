Vụ xe máy, tiền bạc ở trên cầu, nam thanh niên mất tích: Phát hiện thi thể dưới sông

Sáng 25-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh N.X.P. (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trên sông Lam, đoạn gần cầu Bến Thủy 1.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng gần 14 giờ ngày 24-2, người dân phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy lên cầu Bến Thủy 1 nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó, người dân phát hiện xe máy mang BKS 37B2 - 606.xx, dép, ví tiền và giấy tờ tùy thân có tên N.X.P. (SN 1994, trú xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để lại trên cầu, nam thanh niên không thấy đâu.

Nghi vấn có người nhảy cầu tự tử, người dân đã báo cho lượng lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến tối 24-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P. trên sông Lam đoạn gần cầu Bến Thủy 1.