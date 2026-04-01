HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ xe lao xuống vực ở Lâm Đồng: 4 người tử nạn còn rất trẻ, có 2 anh em ruột

Thiên Trang |

Cơ quan chức năng thông tin ban đầu về danh tính 4 người tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng.

Theo đó, 4 nạn nhân tử vong gồm: Đ.V.H. (SN 2004, ở thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa), Ng.V.C. (SN 2003, ở thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa), Ng.V.Đ. (SN 2013, thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa) và Ng.T.Kh. (SN 2000, ở thôn Hà Thủy 3, xã Phan Rí Cửa). Trong đó, C. và Đ. là anh em ruột.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa tài xế Trần Thanh Sơn (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau) về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để phục vụ điều tra. Kết quả xác định tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy .

Tối 6/4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Ông Hải trao tiền hỗ trợ đến người thân của các nạn nhân với mức 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương. Lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng cũng trao 3 triệu đồng/trường hợp tử vong; 1 triệu đồng/người bị thương.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nơi các nạn nhân đang được cấp cứu, người thân không giấu được sự bàng hoàng, đau xót. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người gặp nạn là lao động chính, đi biển mưu sinh.

Ông Nguyễn Trọng Du (SN 1981, cha của Nguyễn Trọng Hòa, nạn nhân đang được cấp cứu) cho biết, anh Hòa là con trai duy nhất của gia đình. Vì cuộc sống khó khăn, con trai ông phải theo nghề lặn biển để kiếm sống.

Xảy ra vụ việc hôm nay, gia đình chúng tôi rất đau lòng. May mắn là con trai tôi vẫn giữ được mạng sống ”, ông Du nói.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật.

Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Vụ việc đã làm 4 người tử vong và 11 người bị thương. Những người đi trên xe là nhóm lao động quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Phần lớn người trên xe là nam giới và đang trên đường đi làm về. Chiếc xe khách gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
