Vụ xe khách tông nhiều xe máy, 21 người thương vong: Xe khách hết hạn đăng kiểm

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 18 người bị thương xảy ra trên quốc lộ 6 vào rạng sáng ngày 18-2, theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe khách mang BKS 26F-001.34 đã hết hạn kiểm định từ ngày 14-1-2023.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng hơn 2 giờ ngày 18-1, xe khách mang BKS 26F-001.34 của nhà xe Thanh Sang, do tài xế Nguyễn Đình Lực (SN 1981, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển lưu thông trên quốc lộ theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến km130+500m QL6, thuộc địa phận xóm Suối Rút, chiếc xe khách bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 27Z1-318.xc do anh T.V.Q. (SN 1999) điều khiển chở chị Q.T.O. (SN 2004), và xe máy mang BKS 27Z1-256.26 do anh C.V.T. (SN 2003) điều khiển chở chị T.T.P. (SN 2003). Sau đó, xe khách tiếp tục di chuyển về trước. Khi đến km130+ 950m QL6, xe khách tông vào giàn lốp cao su bên phải cùng chiều rồi lao vào xe máy mang BKS 27Z1- 228.32 do anh L.V.T. (SN 2002) điều khiển chở theo sau anh L.V.K (SN 2001).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 21 người thương vong. Ảnh: Facebook

Được biết, cả 6 người trên xe máy đều trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và đang trên đường về quê ăn Tết. Vụ tai nạn khiến 3 trong số người đi xe máy tử vong, 18 người khác bị thương.

Theo lời khai ban đầu của tài xế xe khách, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do ôtô mất phanh dẫn đến mất kiểm soát.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 21 người thương vong đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.