Vụ xe khách chở đoàn nhân viên ngân hàng lao xuống vực ở Tam Đảo: Danh sách các nạn nhân

UBND tỉnh Phú Thọ thông tin, vào khoảng 13 giờ 20 phút chiều 29/3, tại xã Tam Đảo đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Chiếc xe ôtô khách 29 chỗ gặp nạn biển kiểm soát 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh, sinh năm 1962, trú tại TP Hà Nội điều khiển.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, chiếc xe khách 29 chỗ chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng ở Hà Nội chạy từ hướng khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ mất phanh, lao xuống vực.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Theo thông tin từ UBND xã Tam Đảo, đến 18h chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã đưa được xe ô tô lên khỏi vực. Tài xế điều khiển xe khách không bị thương, đang phối hợp làm việc với lực lượng Công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, đơn vị đã tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 3 ca nặng. Gia đình các nạn nhân đã làm thủ tục xin chuyển về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Các nạn nhân nhập viện chủ yếu bị đa chấn thương, trong đó, có những trường hợp tổn thương bó mạch thần kinh cánh tay, đứt mạch máu gây mất máu nhiều.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ/Fanpage xã Tam Đảo.

Một số nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định:

Đặng Thị Mai Sang (SN 1995, Gia Lâm, Hà Nội): Đa thương tích, tình trạng ổn định.

Phạm Thị Huyền (SN 1993, Đông Anh, Hà Nội): Đa chấn thương, vết thương phần mềm vùng mông phải, đã khâu 5 mũi.

Nguyễn Hồng Anh (SN 2001, Hà Đông, Hà Nội): Đa thương tích, vết thương phần mềm vùng chân trái, đã khâu 5 mũi.

Trần Hoàng Minh (SN 2021, Nghệ An): Đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc, được xử lý truyền dịch, giảm đau, vận chuyển lúc 13h40.

Nguyễn Dương Thành (SN 1990, Phúc Yên): Đa thương tích.

Nguyễn Công Linh (SN 1990, Xuân Đỉnh, Hà Nội): Đa chấn thương, đã được sơ cứu ổn định tại Trạm Y tế Tam Đảo (khu vực núi cũ), sau đó tự di chuyển bằng xe cá nhân, thông tin này được đăng tải trên tờ VOV.