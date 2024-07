Vụ xe khách bị vùi lấp, 12 người chết: Thượng tá công an nhớ lại hơn 13 giờ 'đào đất tìm sự sống'

Chiều tối 13/7, sau một ngày tìm kiếm vất vả tại hiện trường vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe khách khiến 12 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, các đơn vị tham gia cứu hộ gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và người dân đã rời khỏi khu vực hiện trường để đến vị trí an toàn.

Tuyến đường Quốc lộ 34, đoạn km 10 + 950 được lực lượng chức năng lập chốt 2 đầu, căng dây an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại.

Tại các điểm lập chốt, các lực lượng tham gia tìm kiếm nghỉ tại chỗ, được người dân và lực lượng hậu cần tiếp tế đồ ăn, đồ uống.

Thượng tá Phan Minh Học kể lại những giây phút bàng hoàng ban đầu khi tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Vừa lau mồ hôi ướt sũng khắp người, gương mặt vẫn thất thần nhìn về phía hiện trường vụ sạt lở, Thượng tá Phan Minh Học – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15 km. Lúc 4h15 ngày 13/7, đơn vị nhận được thông báo về vụ sạt lở tại huyện Bắc Mê.

Sau 10 phút, xe chỉ huy và xe chở 20 chiến sĩ lên đường. Chỉ mất khoảng 10 phút, lực lượng tới hiện trường.

"Lúc đầu, chúng tôi nghĩ xe bị lăn xuống vực. Anh em chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ trên xe như dây, máy cắt, các loại kẹp, kìm..., nhưng khi đến nơi thì hiện trường lại khác", Thượng tá Học nói.

Tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đồ sộ lên đến hàng trăm, hàng ngàn m3, nằm dọc dài đến cả trăm mét chia cắt Quốc lộ 34.

Thượng tá Phan Minh Học tâm sự: "Khi nhìn thấy hiện trường, cả đội rất lo lắng, chỉ mong có người còn sống. Anh em đều suy nghĩ, còn thở được là còn hy vọng".

Lực lượng chức năng huy động 4 máy xúc để san gạt đất, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Ngay sau đó, đơn vị phân công lực lượng và báo cáo tình hình vụ việc lên cấp trên để điều động, tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khi phát hiện thấy có tay, chân thò ra từ đống đất sạt lở cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10m. Lúc này, mọi người bắt đầu lao đến dùng cuốc, xẻng chia làm các nhóm, mỗi nhóm 4 người ra đào bới.

Ở vị trí này, đơn vị phát hiện người đàn ông bị đất vùi nửa chân, thân người nằm chếch bên bờ vực. Sau đó là hai nam thanh niên nằm chồng lên nhau. Người bên trên bị tảng đá lớn đè lên đã tử vong. Người bên dưới là Vừ Mí Sính vẫn còn dấu hiệu sự sống. Sau khoảng 10 phút, nam thanh niên này được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu.

Việc tiếp cận hiện trường và công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Cứu được nạn nhân còn sống, cảnh sát càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn, tìm kiếm những nạn nhân khác.

"Xác định được vị trí của các nạn nhân bị vùi lấp rất khó khăn vì họ nằm rải rác. Thậm chí, chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ tìm vị trí nạn nhân bị mắc kẹt", Thượng tá Học nói.

Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 17h cùng ngày, 11 thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường, 4 người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Theo thượng tá Học, khi anh đến hiện trường, những người còn sống kể lại, trên ô tô Innova có 7 người đi ăn cưới về đến xã Yên Định, thấy xe khách gặp nạn, 4 người trên ô tô này xuống cứu cũng bị đất đá vùi lấp.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tạm dừng tìm kiếm đến sáng 14/7.

“Vụ sạt lở này thương tâm quá. Rời hiện trường tôi vẫn ám ảnh bởi những nạn nhân không may tử nạn ở nơi này. Trong số các nạn nhân, có em bé còn quá nhỏ”, anh Học nói.

Đến 18h30, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tạm thời dừng tìm kiếm do trời tối, mưa, rất dễ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Dự kiến sáng 14/7, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở.