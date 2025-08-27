Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200km: 3 cán bộ bị đình chỉ, hé lộ chi tiết bất ngờ

Sự việc một gia đình ở Thái Nguyên phản ánh bị xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thu số tiền 21 triệu đồng cho quãng đường khoảng 200km đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh thông tin, Bệnh viện Đa khoa số 1 đã có báo cáo ban đầu về sự việc nói trên.

Nguồn tin trên báo VTC News cho biết, qua xác minh ban đầu, bệnh viện xác định 3 cá nhân liên quan đến sự việc trên là: Bà Nguyễn Thị Thìu - điều dưỡng trưởng kíp trực, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (viên chức); ông Nguyễn Văn Thắng - điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (hợp đồng lao động) và ông Vũ Văn Giáp - nhân viên lái xe, Phòng Hành chính quản trị (hợp đồng lao động).

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thìu và tạm đình chỉ công việc đối với ông Giáp và ông Thắng để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo tường trình sự việc.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. (Ảnh: Báo Công Lý)

Theo thông tin trên báo Công Lý, có một chi tiết đáng chú ý là lái xe và điều dưỡng tham gia chuyến xe trong khi đang nghỉ phép, không thực hiện nhiệm vụ được bệnh viện phân công.

Bệnh viện cũng đã thành lập tổ xác minh chuyên trách để làm rõ toàn bộ sự việc, đảm bảo xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 - ông Thân Trọng Hưng cho hay, đây là hành vi tự phát, hoàn toàn nằm ngoài quy định và chủ trương của bệnh viện. Bệnh viện kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định nội bộ, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm pháp luật nếu có. Quan điểm của bệnh viện là không bao che, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Trong toàn bộ quá trình kiểm tra, bệnh viện khẳng định sẽ công khai, minh bạch, nhằm giữ vững uy tín của đơn vị và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế công lập.

Gia đình bệnh nhân phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đi quãng đường khoảng 200km. (Ảnh minh họa)

Trước đó, chị Nguyễn Ánh Tuyết (ở xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh, bố chị là ông Nguyễn Văn T. (SN 1977) không may đổ bệnh, nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Sau những ngày nằm viện nhưng sức khỏe ông T. không có tiến triển, gia đình đã xin ra viện, nhờ bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà.

Khi gia đình chị Tuyết hỏi thì bác sĩ nói tiền xe hết khoảng vài triệu. Lái xe cũng cho biết sẽ thu tiền theo km, không thu cao hơn. Khoảng 16 giờ ngày 19/8, xe chở ông T. về đến quê nhà, tuy nhiên, gia đình bệnh nhân bất ngờ khi tài xế nói chi phí hết 22 triệu đồng, trong đó gồm 4 triệu đồng tiền bác sĩ đi cùng. Thấy hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn nên tài xế bớt cho 1 triệu, còn 21 triệu đồng.

Sau đám tang của bố, chị Tuyết phản ánh sự việc lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến mọi người. Tối ngày 25/8, tài xế đã liên hệ gia đình trả lại 16 triệu đồng.