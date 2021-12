Vụ xe container "điên" tông chết 2 người, 19 người bị thương: Tài xế bị tâm thần?

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 30/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết công an thị xã An Nhơn đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) người điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 gây tai nạn.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, khám nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ khởi tố vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 30/12.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tài xế Thâu có sổ tâm thần.

"Người này có sổ khám chữa bệnh, nhận thuốc điều trị tâm thần mỗi tháng, được theo dõi tại cộng đồng", nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết.

Hiện trường hỗn loạn tại điểm dừng đèn đỏ trong vụ tai nạn do xe container điên mà tài xế Thâu điều khiển gây ra

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, nhiều người dân xã An Nhơn tỏ ra bất ngờ khi biết Thâu là người gây tai nạn. Người dân địa phương cho biết thời gian gần đây Thâu có nhiều biểu hiện bị tâm thần.

"Chúng tôi không hiểu tại sao Thâu được cấp bằng lái và được nhận vào làm việc tại một công ty vận tải lớn, điều khiển xe container chở hàng dẫn đến tai nạn thương tâm như vậy", một người dân thắc mắc.

Cơ quan điều tra cũng xác định thời điểm gây ra vụ tai nạn thảm khốc, tài xế Thâu không sử dụng chất kích thích trái phép như ma tuý, rượu bia.

"Người này âm tính với ma tuý, không vi phạm nồng độ cồn", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết.

Có 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm

Theo nguồn tin của PV, tài xế Thâu có bằng lái FC được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định cấp vào tháng 6/2021. Người này được công ty TNHH DV VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhận vào làm việc từ tháng 10/2021.

Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 30/12, tài xế Thâu điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C - 15414, kéo theo rơ moóc mang số hiệu 77R - 00681 lưu thông trên tỉnh lộ ĐT636. Khi nhiều người dân đi xe máy dừng đèn đỏ tại giao lộ trên tỉnh lộ ĐT636, tài xế Thâu đã đâm vào những người này. Sau vụ tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Người dân lập tức báo cáo sự việc cho lực lượng CSGT. Đội tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Tuy Phước trên Quốc lộ 19 đã lập tức truy đuổi.

Tài xế Thâu trong quá trình bị truy đuổi đã đánh võng, lạng lách tìm cách ngăn cản lực lượng chức năng nên gây thêm nhiều vụ va chạm.

Lực lượng CSGT đã mất hơn 1 giờ đồng hồ với quãng đường 25 km mới khống chế được tài xế Thâu.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định, cho biết vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 19 người bị thương, trong đó 4 trường hợp bị thương nặng. Ngoài ra, trên đường trốn chạy, xe tải 77C-154.14 gây ra thêm 9 điểm va quẹt. Nhiều phương tiện xe máy, xe đạp của người dân bị đâm nát bét, hư hỏng…