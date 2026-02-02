HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ xe chở rác xả nước thải trên đường gây mùi hôi thối: Địa phương lên tiếng

Thanh Thảo |

Quá trình xe chạy, nước thải từ vòi xả trên xe của một công ty môi trường đã chảy xuống đường ở phường Phú An, TPHCM gây mùi hôi thối

Ngày 1-2, trên mạng xã hội lan truyền clip chiếc xe chở rác thải vừa chạy vừa xả nước ra đường, khu vực này có nhiều nhà dân sinh sống, gây mùi hôi thối, khó chịu.

Sự việc xảy ra trên đường ĐX-085, khu phố Hiệp An 3, phường Phú An, TPHCM. Theo một số người dân, tài xế quên khóa van xả, dẫn đến nước thải trong xe chảy ra ngoài đường.

Clip ghi lại vụ việc

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về vụ việc, phường đã chỉ đạo các phòng chức năng huy động xe bồn đi xịt rửa toàn bộ tuyến đường xảy ra vụ việc để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Lâm cho hay Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM) đã nhanh chóng truy tìm được chiếc xe, đồng thời xác định được phương tiện gây ra sự việc và đang tiến hành mời tài xế lên làm việc.

UBND phường cũng mời công ty đô thị là chủ quản của xe rác nói trên lên làm việc. "Quan điểm của phường là phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc đến nơi đến chốn"- ông Lâm cho hay.

Đại úy Công an sở hữu hàng loạt clip "gây bão" trên Facebook cá nhân: Đăng lên không phải để nổi tiếng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại