Vụ xe chở rác xả nước thải trên đường gây mùi hôi thối: Địa phương lên tiếng

Ngày 1-2, trên mạng xã hội lan truyền clip chiếc xe chở rác thải vừa chạy vừa xả nước ra đường, khu vực này có nhiều nhà dân sinh sống, gây mùi hôi thối, khó chịu.

Sự việc xảy ra trên đường ĐX-085, khu phố Hiệp An 3, phường Phú An, TPHCM. Theo một số người dân, tài xế quên khóa van xả, dẫn đến nước thải trong xe chảy ra ngoài đường.

Clip ghi lại vụ việc

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về vụ việc, phường đã chỉ đạo các phòng chức năng huy động xe bồn đi xịt rửa toàn bộ tuyến đường xảy ra vụ việc để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Lâm cho hay Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM) đã nhanh chóng truy tìm được chiếc xe, đồng thời xác định được phương tiện gây ra sự việc và đang tiến hành mời tài xế lên làm việc.

UBND phường cũng mời công ty đô thị là chủ quản của xe rác nói trên lên làm việc. "Quan điểm của phường là phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc đến nơi đến chốn"- ông Lâm cho hay.