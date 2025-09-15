Vụ xe bồn cố ý kéo lê khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong: Người dân kể lại hành vi lạnh lùng của tài xế

Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân tử vong được xác định là N.Đ.H.A. (học sinh lớp 10, thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Gần 2 ngày sau vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, không khí quanh khu vực hiện trường vẫn nặng nề, trĩu buồn. Người dân sống gần khu vực và một số tài xế công nghệ chứng kiến vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục bàn tán xôn xao về khoảnh khắc kinh hoàng khi nạn nhân bị xe bồn kéo lê.

Ai nấy đều rùng mình trước hậu quả đau lòng, bày tỏ tiếc thương cho cô học trò hiền lành, đang tuổi 15 mà phải ra đi quá sớm. Tại quán nước ven đường, một số tài xế tụ tập, xì xào kể lại diễn biến vụ tai nạn.

Nhiều người dân, tài xế chứng kiến vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng

Tuyến đường có nhiều xe bồn, xe tải di chuyển qua

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau va chạm, chiếc xe bồn đã tiếp tục di chuyển về phía trước, đẩy theo nữ sinh khiến bụng nạn nhân mài xuống đường. Chiếc xe kéo lê nạn nhân khoảng 7-8 mét mới dừng lại. Người này cũng giải thích, "Đoạn clip ghi lại cảnh xe bồn lùi về phía sau không phải là cố tình cán qua nạn nhân như nhiều người suy đoán, mà là do mọi người chặn đầu xe yêu cầu tài xế lùi lại để kéo nạn nhân ở phía trước ra ngoài".

Khu vực này thường ngày có nhiều phương tiện qua lại

Ngay khu vực ngã tư, lối đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Người dân quanh hiện trường cho biết nhiều người chứng kiến trực tiếp vụ việc bao gồm cả tài xế taxi, xe ôm... đều có thể làm chứng.

Một nhân chứng khác kể, chiếc xe bồn di chuyển khá chậm, còn xe đạp điện đi với tốc độ nhanh, lúc đó khả năng bị hoảng nên phanh gấp khiến nữ sinh ngã ra đường. "Chiếc xe bồn chạy chậm nhưng có khả năng không quan sát thấy nạn nhân do điểm mù. Tuy nhiên điều khiến mọi người bức xúc nhất là khi có người hô hoán, tài xế vẫn không dừng lại kiểm tra. Mọi người yêu cầu lùi xe thì đối tượng lại tiến tiếp. Tình tiết đó khiến ai chứng kiến cũng phẫn nộ," người này chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế Đinh Văn Long

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), Long điều khiển xe bồn chở bê tông va chạm với xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi điều khiển.

Nạn nhân bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 19 giờ cùng ngày, Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe bồn kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Hiện trường vụ tài xế cố tình điều khiển xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: OFFB

Cơ quan công an nhận định hành vi của Đinh Văn Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.