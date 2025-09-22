Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Động thái mới nhất của người xây nhầm

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất của người khác xảy ra tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng, mới đây bà Trần Thị Kim Loan (chủ mảnh đất bị hàng xóm xây nhầm) đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Công an phường Thiên Hương tố cáo ông Đỗ Văn Hữu về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Nguồn tin trên báo VnExpress cho hay, theo bà Loan, việc tự ý xây nhà hai tầng trên đất của gia đình bà đã phân xử trong vụ kiện dân sự, song ông Hữu kháng cáo, không chịu trả đất. Chủ đất cho rằng, hành vi của ông Hữu là ngang ngược, gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho gia đình bà trong thời gian dài. Bà Loan nói đây không phải tranh chấp đất đai vì sổ đỏ tên vợ chồng bà. Bà tố cáo ông Hữu chiếm đất, cần cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ngôi nhà ông Hữu xây nhầm trên đất nhà bà Loan. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Chủ đất cho biết, trước đó đã rất nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả mặt bằng song ông này phớt lờ, tiếp tục xây dựng. "Nếu đã biết là nhầm tại sao không dừng xây ngay khi đang làm móng", bà Loan đặt câu hỏi.

Trước việc bà Loan gửi đơn tố cáo cũng như thông tin liên quan việc xây nhầm nhà trên đất người khác, ông Hữu hiện từ chối trả lời.

Thông tin trên báo Lao Động cho biết thêm, bà Loan chia sẻ vừa qua, vợ ông Hữu có gọi điện cho bà để xin lỗi. Nhưng với chủ đất, giờ xin lỗi cũng đã muộn. Gia đình bà Loan mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Loan cũng đã gửi đơn bổ sung yêu cầu ông Hữu bồi thường thiệt hại do thửa đất của gia đình bị ông này chiếm giữ, xây nhà ở trái phép gần 1 năm nay. Tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 162 triệu đồng.

Bà Loan cho biết đã thông báo cho ông Hữu việc xây nhầm từ lúc đào móng và yêu cầu ông này dừng thi công song ông Hữu vẫn cho xây nhà. (Ảnh: VTC News)

Ngôi nhà bất chấp mọc lên.