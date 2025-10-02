Vụ xác minh bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball: Lãnh đạo Tỉnh ủy lên tiếng

Mới đây, dư luận xôn xao sự việc nghi ông P.T.P. - Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai không tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ theo quy định để đi tham dự giải Pickleball. Thông tin đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, dư luận mong sự việc sớm được làm rõ.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, ngày 2/10, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với vị bí thư xã được đề cập trong thông tin phản ánh song ông này không bắt máy.

Một lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai cho hay, trong trường hợp bỏ học chính trị để đi làm việc khác thì trước hết là vi phạm quy chế học tập. Nhà trường hoặc các đơn vị đang quản lý lớp học căn cứ vào quy chế lớp học để xem xét xử lý kỷ luật.

"Còn đối với cơ quan đơn vị nơi người này vi phạm báo cáo về thì chúng tôi sẽ căn cứ vào các tình tiết để xem xét xử lý", vị lãnh đạo nói và cho biết thêm đây mới chỉ là thông tin phản ánh, còn phải dựa vào bằng chứng, chứng cứ, hình ảnh để chứng minh việc vị Bí thư Đảng ủy xã có đi chơi Pickleball trong giờ học hay không rồi mới có cơ sở để xử lý.

Ông P. (ngoài cùng bên phải ảnh) bị nghi ngờ không tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đi chơi Pickleball. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã. Lớp học diễn ra từ ngày 6/9 - 8/9 theo hình thức trực tiếp tại học viện và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên cả nước. Thành phần tham dự gồm Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị cấp xã.

Hôm 29/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp.

Tuy nhiên, ông P.T.P. bị một số người dân phản ánh đã không tham dự lớp bồi dưỡng nói trên mà lại tham gia giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tổ chức ngày 7/9 tại một sân thể thao ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo thông tin phản ánh, ông P. cùng vợ đã tham gia 3 trận đấu vào buổi sáng, buổi chiều không tham gia.

Theo một số hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, sự xuất hiện của ông P.T.P. tại giải đấu trùng thời điểm lớp bồi dưỡng đang diễn ra, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.