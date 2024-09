Theo Cục Điều tra Georgia (GBI) thủ phạm là một học sinh 14 tuổi đã bị bắt giữ. Trong số những người thiệt mạng, có 2 học sinh và 2 giáo viên, 9 người được đưa đến bệnh viện địa phương với “nhiều thương tích khác nhau”.

Ngay sau thảm kịch này, bà Karine Jean Pierre người phát ngôn nhà trắng nhấn mạnh đến việc nước Mỹ cần phải thông qua “Luật cờ đỏ quốc gia” với mục tiêu tăng cường kiểm soát việc sở hữu súng và giảm thiểu các nguy cơ bạo lực súng đạn trên phạm vi toàn quốc, thay vì chỉ ở một số bang hoặc địa phương: “Đây không phải là điều bình thường. Học sinh và giáo viên xứng đáng được biết rằng trường học của họ an toàn. Họ nên tập trung vào việc học, không phải lo lắng về lệnh phong tỏa. Trong khi tổng thống và phó tổng thống đã thực hiện những hành động lịch sử để giảm bạo lực súng đạn, vẫn cần làm nhiều hơn nữa để giữ an toàn cho trường học và cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Quốc hội hành động, hãy làm điều gì đó. Chúng ta cần kiểm tra toàn diện. Chúng ta cần cấm vũ khí tấn công và các băng đạn dung lượng cao, yêu cầu lưu trữ súng đạn an toàn. Đầu tư vào các chương trình phòng chống bạo lực và thông qua luật cờ đỏ quốc gia”.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: NPR

Trong một thông cáo báo chí, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, vụ việc đã trở thành một lời nhắc nhở kinh hoàng về cách bạo lực súng đạn tiếp tục chia rẽ cộng đồng nước Mỹ. Nước Mỹ không thể tiếp tục chấp nhận điều này là bình thường. Ông tái khẳng định chấm dứt nạn bạo lực súng đạn này là vấn đề cá nhân ông. Đó là lý do tại sao ông đã ký ban hành đạo luật lưỡng đảng “Vì cộng đồng an toàn hơn” về kiểm soát súng đạn và thành lập Văn phòng Phòng chống Bạo lực Súng đạn đầu tiên của Nhà Trắng, do Phó Tổng thống Harris giám sát.

Tin tức về vụ xả súng cũng tác động đến cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ khi các chiến dịch tranh đang bước vào giai đoạn hoàn tất.

Phát biểu tại chiến dịch tranh cử ở Portsmouth, bang New Hampshire, Phó Tổng thống Kamala Harris - ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - đã mở đầu cuộc vận động mới nhất của mình bằng lời thừa nhận về vụ đổ máu và đã "không tuân theo kịch bản" khi đề cập đến vụ xả súng: “Đây là một thảm kịch vô nghĩa. Và thật vô lý khi mỗi ngày, tại đất nước chúng ta, cha mẹ phải gửi con đến trường trong nỗi lo lắng không biết con mình có sống sót trở về nhà hay không. Chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ một lần và mãi mãi”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cũng phản ứng với tin tức về vụ xả súng bằng một lời chia buồn với các nạn nhân đăng trên nền tảng Truth Social của ông.

Bản thân ông Trump cũng là nạn nhân của bạo lực súng đạn vào đầu năm nay khi một tay súng bắn vào tai ông trong một nỗ lực ám sát bất thành tại Pennsylvania. Tuy nhiên, chiến dịch của ông đã cam kết bảo vệ quyền của chủ sở hữu súng và bãi bỏ các hạn chế được áp dụng dưới thời Tổng thống Biden.

Vụ xả súng này là vụ xả súng đầu tiên trong năm học mới tại Mỹ, là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về mối đe dọa của bạo lực súng đạn ở các trường học trên toàn nước Mỹ. Vấn đề này cũng làm gia tăng áp lực đối với các nhà lập pháp để giải quyết vấn đề kiểm soát súng đạn, đồng thời tăng cường an ninh tại các trường học.