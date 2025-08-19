Vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm kể chi tiết lạ xảy ra lúc 3 giờ sáng

Những ngày này, thông tin liên quan tới vụ vợ trẻ sát hại chồng ở Phú Thọ vào rạng sáng 17/8 đang khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàng hoàng. Một ngày sau khi xảy ra án mạng, đến sáng 18/8, gia đình đã hoàn tất hậu sự cho anh D.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú xã Phú Mỹ, Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người.

Sự việc rúng động này khiến họ hàng, hàng xóm không khỏi sốc bởi trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng Hạ và D. được nhận xét là chưa từng phát sinh cãi nhau lớn. Thông tin trên VietNamNet, anh Nguyễn C. (họ hàng và cũng là hàng xóm của nhà anh D.), cho biết khoảng 3h sáng 17/8, em trai anh D. (hiện đang ở nước ngoài) gọi điện báo ông sang kiểm tra vì vợ chồng người anh xảy ra cãi vã, xô xát.

Khi chạy đến nơi, ông thấy mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu, còn Hạ ngồi trong phòng. Lực lượng công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra.

Trong khi mọi người đưa D. đi cấp cứu, thì Hạ lại vào phòng ngồi.

Được biết, bố mẹ của nạn nhân là ông Ng.T.M. và bà H.Th.T.H. có hai người con trai: anh D. và một người em hiện sinh sống ở nước ngoài. Vợ chồng anh D. và Hạ cưới nhau năm 2019 và cùng làm công nhân cho một công ty trên địa bàn. Năm 2020, hai vợ chồng sinh được một cháu trai và được bố mẹ D. cho ra ở riêng, ngay sát cạnh nhà ông bà M., H.

Bước đầu công an xác định khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17/8, hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) thì phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Hạ sử dụng dao nhọn gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái anh D. gây chảy máu.

Bị đâm, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo. Lúc này, ông Ng.T.M. và bà H.Th.T.H. tìm cách can ngăn nhưng không được. Anh D. bỏ chạy, rồi ngã bất tỉnh trước sân nhà và được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.