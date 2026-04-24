HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ vợ sát hại chồng ở Đồng Tháp: Nghi phạm có dấu hiệu trầm cảm

Hải Đường |

Sau khi dùng búa tấn công chồng, người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp đã tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 24-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tân Hòa khiến một người tử vong.

Vụ vợ sát hại chồng ở Đồng Tháp: Nghi phạm trầm cảm gây chấn động xã hội - Ảnh 1.

Khu vực hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân được xác định là ông L.H.H. (SN 1974; ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp). Hung thủ gây án là bà Trần Thị Thanh Tuyết (SN 1974, vợ của ông H.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21-4, Công an xã Tân Hòa tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại địa phương.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ông H. đã tử vong với nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và cổ.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 cây búa còn dính máu, 1 cây kéo, 3 vỏ bao nhãn hiệu "thuốc diệt chuột ruộng lúa".

Thời điểm này, bà Tuyết cũng bị thương nặng ở vùng đỉnh đầu và có dấu hiệu ngộ độc. Bà Tuyết lập tức được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông H. tử vong do đa chấn thương, vỡ nhu mô não, đứt thực quản, khí quản; đứt động mạch cảnh và gãy cột sống cổ.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn ghen tuông dẫn đến cự cãi, bà Tuyết đã dùng búa tấn công chồng tử vong. Sau khi gây án, người vợ đã tử tử.

Đáng chú ý, qua xác minh, cơ quan chức năng ghi nhận bà Tuyết có dấu hiệu trầm cảm và từng được đưa đi thăm khám, điều trị trước đó.

Tags

vợ sát hại chồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại