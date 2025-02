Vụ vợ đi Đài Loan thấy chồng ở nhà chụp ảnh với cô gái khác: Người trong cuộc lên tiếng bất ngờ

Mới đây, MXH xôn xao thông tin một người đàn ông chụp ảnh cưới với một cô gái trẻ dù anh này đã có vợ, con và vợ đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bài đăng có đăng kèm hình ảnh anh này mặc vest trắng, nắm tay một cô gái mặc váy cưới, tay cầm hoa cưới.

Thông tin còn cho biết thêm, cô gái chụp ảnh cưới với anh này mới sinh năm 2010 và hiện đang mang thai. Sự việc đã khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng, thắc mắc xen lẫn bất bình.

Được biết, người vợ trong câu chuyện là chị C.T.T. (SN 2001, quê ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), đang làm việc tại Đài Loan. Chồng của chị T. là anh N.C.H. (SN 1999, ở xã Hoàn Long, huyện Tân Kỳ). Cả hai đã làm đám cưới, đăng ký kết hôn năm 2022.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, chị T. kể, sau khi kết hôn, anh chị sang Đài Loan làm việc. Trong quá trình sống và làm việc xa quê, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đến tháng 7/2024, anh H. về nước còn chị T. ở lại làm việc. Theo chị T., 2 bên vẫn chưa bàn bạc, thống nhất việc ly hôn. Tối ngày 12/2, chị được người quen gửi ảnh anh H. chụp ảnh cưới với cô gái khác.

Thông tin anh H. chụp ảnh cưới với người khác trong khi vẫn đang là chồng hợp pháp của chị T. khiến dư luận xôn xao.

Người phụ nữ kể thêm, khi hỏi chồng về tấm cưới thì bị anh này chửi bới. Còn phía cô gái kia thì thừa nhận với chị T. việc có quan hệ tình cảm với anh H. và hiện đang mang bầu. Chị T. đang dự định nghỉ phép để về giải quyết vụ việc.

Liên quan đến sự việc, Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an xã Hoàn Long cho biết công an xã đã liên hệ những người liên quan để xác minh. Anh H. xác nhận có quen biết chị Tr. (ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, người trong bức ảnh cưới) qua MXH. Chị Tr. giới thiệu với anh H. là sinh năm 2008. Trong khi đó, chị Tr. trình bày với công an là sinh năm 2010 và chỉ là bạn bè với anh H., đồng thời phủ nhận tin mang thai.

Cả anh H. và chị Tr. đều cho biết 2 bên không tổ chức đám cưới, lý do chụp ảnh cưới là để… cho vui. Qua xác minh 2 bên gia đình anh H. và chị Tr. cũng cho thấy không có đám cưới nào diễn ra.