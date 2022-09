Vụ vợ chết, chồng nguy kịch ở Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam người chồng

Chiều nay (30-9), thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Hậu (SN 1985, ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội "Giết người".

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, rạng sáng 20-9, ông Hậu đã ra tay sát hại vợ là chị Võ Thị Lợi (SN 1991) rồi dùng dao tự tử nhưng không thành. Sau khi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông Hậu đã được xuất viện nên công an thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra.

Nhiều người dân Xuân Lãnh bàng hoàng trước thông tin chị Lợi bị sát hại

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 20-9, ông Võ Đình Phùng (SN 1955; ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị Võ Thị Lợi ở gần đó để lấy quần áo của cháu ngoại về chở cháu đi học.

Tuy nhiên, khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Chồng chị Lợi là ông Huỳnh Hậu có vết cắt trên cổ nhưng vẫn còn sống nên người dân đã đưa ông Hậu đi cấp cứu.

Theo 1 nguồn tin, trước đây chị Lợi đã có 1 đời chồng và có với người này 1 con gái. Tối 19-9, con gái chị Lợi sang nhà ông bà ngoại ngủ. Nhà chỉ còn chị Lợi và Hậu.