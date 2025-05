Vụ Vinafood 2: Tòa tuyên buộc nộp lại gần 69 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng trái phép khu ‘đất vàng'

Theo nội dung vụ án, Khu đất 132 Bến Vân Đồn (phường 6, quận 4) có diện tích hơn 7.890 m2 là đất công được giao cho Vinafood 2 quản lý và sử dụng. UBND TPHCM, Bộ Tài chính chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn và làm chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại - dịch vụ và cao ốc văn phòng cho thuê.

Mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thành viên HĐQT Vinafood 2 đã thống nhất góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 'bắt tay' với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim thành lập Công ty Vĩnh Hội thực hiện dự án. Bản chất là Vinafood 2 đứng tên trên danh nghĩa làm thủ tục để được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức chỉ định. Sau đó, Vinafood 2 chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Vĩnh Hội bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp. Đổi lại, Vinafood 2 được hưởng 10% vốn điều lệ tại Công ty Vĩnh Hội.

Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thành viên HĐQT Vinafood 2 đã hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất trên cho Công ty Vĩnh Hội dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo giá công ty thỏa thuận bằng với số tiền Vinafood 2 nộp vào ngân sách nhà nước vào các năm 2007 và 2009, gây thất thoát cho Nhà nước gần 69 tỷ đồng.

Công an bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Phong và 3 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Minh Hải.