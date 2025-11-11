Ngày 11-11, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm thành phố, lan tỏa niềm tin số, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh".

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết không gian mạng với những thành tựu vượt bậc về khoa học và công nghệ đã và đang trở thành một phần không thể tách rời đối với đời sống người dân hiện nay.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng, không gian mạng cũng đang là môi trường thường xuyên bị các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình là hoạt động đăng tải, tán phát thông tin xấu, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân...

Trong khi đó, người có ảnh hưởng trên không gian mạng và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng đang là một trong những nhân tố đóng vai trò rất lớn, có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên không gian mạng tại địa phương.

Hội nghị thu hút đông đảo các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm hoạt động trên địa bàn thành phố

Đây là những người trực tiếp xây dựng, thiết lập, quản lý, điều hành các trang, kênh, hội nhóm có số lượng người theo dõi rất lớn, là những người trực tiếp sáng tạo nội dung số, phát động trào lưu mới, góp phần định hướng dư luận.

ông Lê Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - nhận xét với vai trò và hiệu ứng tích cực từ những KOL thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế.

Tình trạng quảng cáo trá hình, sai sự thật, phản cảm vẫn xuất hiện phổ biến. Khó xác định trách nhiệm liên đới giữa người có ảnh hưởng, doanh nghiệp quảng cáo và nền tảng mạng xã hội.

Điển hình như một số vụ việc vừa qua liên quan đến người có ảnh hưởng trên không gian mạng KOL như: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Ngân 98, Lương Bằng Quang, Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng), đã bị bắt vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả,... tạo nên dư luận tiêu cực, mất niềm tin ở công chúng và người hâm mộ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho rằng các KOL khi quảng cáo sản phẩm, cần kiểm chứng chất lượng, nguồn gốc rõ ràng

Đặc biệt, một nguy cơ mới đang nổi lên là các nền tảng video tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giả giọng nói, gương mặt, bối cảnh và sự kiện một cách tinh vi (deepfake).

"Từ những thực trạng nói trên, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là các KOL không sử dụng hình ảnh, thông tin bịa đặt để "câu view"; khi quảng cáo sản phẩm, cần kiểm chứng chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; có trách nhiệm chính danh với phát ngôn và nội dung chia sẻ. Đồng thời, tuân thủ pháp luật trên không gian mạng, khai báo và nộp thuế đầy đủ khi có thu nhập từ quảng cáo, hợp tác trực tuyến…" – ông Lê Minh Tuấn nói.