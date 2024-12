Vụ vé số trúng 2 tỉ đồng: Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế nói không thể chỉ đạo trả hoặc không trả

Ngày 1-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế) liên quan đến thông tin vụ một người dân trúng thưởng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được trao thưởng.

Kết quả xổ số ngày 14-10 của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Phương cho biết vừa qua báo chí đưa tin sự việc này nhiều, có dư luận và có người hiểu, có người không hiểu nên với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông đã làm việc với lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế để nghe báo cáo. Đồng thời, ông đã chỉ đạo công ty nếu cần thiết phải nghiên cứu kỹ các thông tư, quy định để có thông tin lại sự việc này một cách chính thống, đa chiều.

Tờ vé xổ số trúng thưởng 2 tỉ đồng của bà Ng. nhưng không được trả thưởng vì rách.

"Báo chí có gì cứ liên hệ chủ tịch hoặc giám đốc công ty để nắm thông tin. Anh em bán xổ số thì mong muốn họ trúng chứ, nhưng mà xổ số là tiền nên cũng phải thận trọng. Phải làm theo quy định pháp luật và quy định xổ số trúng thưởng, mình không thể chỉ đạo bảo trả hoặc không trả được. Báo chí cần thông tin hãy liên hệ chủ tịch, giám đốc Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế" – ông Phương nói.

Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với ông Trần Viết Nguyên (Chủ tịch) và ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, để nắm thông tin thêm sau chỉ đạo của ông Phan Quý Phương để thông tin đến bạn đọc.

Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế có 100% vốn sở hữu nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 14-10, bà Nguyễn Thị Ng. (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) mua 2 tờ vé xổ số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, bà kẹp 2 tờ vé số vào tờ tiền polymer rồi bỏ trong túi áo. Do sơ suất nên gặp mưa ướt, chúng dính lại với nhau. Chiều cùng ngày, bà Ng. lấy vé số ra dò thì tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị rách phần lề rất nhỏ ở phía dưới.

Ngày 15-10, bà Ng. đưa 2 tờ vé số trúng thưởng ra Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế. Tại đây, lãnh đạo công ty hướng dẫn, sau đó cùng bà đem 2 tờ vé số sang Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu trưng cầu giám định. Bà Ng. là người chi trả 12 triệu đồng để thực hiện trưng cầu giám định. Sau đó, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nhận kết quả trưng cầu giám định nhưng từ chối cung cấp cho bà Ng.

Ngày 29-10, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế thông báo chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ, riêng tờ trúng độc đắc thì không trả thưởng. Trong văn bản gửi cho bà Ng. ngày 14-11, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nêu lý do không trả thưởng là "do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng".

Kết luận trưng cầu giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Ng. do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện, khẳng định tờ vé này không bị làm giả, các con số không bị tẩy xoá. Hiện tại, bà Ng. đã làm đơn khởi kiện Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế ra TAND TP Huế.