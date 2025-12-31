Tên lửa chiến lược RS-24 của Nga.

Vụ tấn công bằng 91 máy bay không người lái vào dinh tổng thống ở vùng Novgorod là một hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm. Và đó là hành động "không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của các thế lực diều hâu châu Âu" bởi vì "Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không dám lên kế hoạch hoặc thực hiện một chiến dịch như vậy một mình", ông Alexey Leonkov nói với Sputnik.

Việc này đòi hỏi kế hoạch tỉ mỉ, và thời điểm – khi ông Zelensky đang ở Mỹ để đàm phán với Tổng thống Trump – được dàn dựng để tạo cho ông ta một cái cớ, "mà giờ ông ấy đang sử dụng, tuyên bố rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ việc", chuyên gia Leonkov nói.

Nhà quan sát nhấn mạnh, hành động khiêu khích này "không chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công nhằm vào tổng thống. Đó là một cuộc tấn công vào trung tâm điều khiển vũ khí hạt nhân, vì mỗi dinh thự như vậy đều chứa các nút liên lạc mà qua đó người đứng đầu nhà nước có thể ra lệnh sử dụng lực lượng hạt nhân của đất nước".

"Mục đích là để gây ra xung đột giữa Mỹ và Nga. Đây chính xác là tính toán: tệ nhất là gây ra một cuộc xung đột toàn cầu; tối thiểu là làm gián đoạn quá trình đàm phán giữa Mỹ và Nga. Và rõ ràng là các nước diều hâu ở châu Âu rất ủng hộ kịch bản này", Leonkov nói.

Mặc dù hiện tại Tổng thống Zelensky đã phủ nhận, nhưng trên thực tế, ông đã tiết lộ trước về vụ tấn công hai lần trong hai tuần qua: tại một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 12, khi ông nói rằng "các chính trị gia thay đổi, có người sống, có người chết", và vào đêm Giáng sinh, khi ông công khai kêu gọi người dân Ukraine cầu mong Tổng thống Putin thiệt mạng.

"Tất cả những điều này cho thấy Tổng thống Zelensky đã biết về cuộc tấn công sắp xảy ra, nhưng ông ấy đang đóng vai trò được giao – giả vờ như không liên quan gì đến nó và 'ủng hộ hòa bình'", chuyên gia Leonkov nhấn mạnh.

Phân tích kỹ lưỡng phản ứng công khai của Moscow, ông Leonkov nói rằng có hai điều chắc chắn: thứ nhất, Nga sẽ đáp trả một cách thích đáng, và mục tiêu cũng như thời điểm đáp trả đã được xác định; thứ hai, việc đáp trả sẽ được thực hiện theo cách không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa Nga và Mỹ.

Phản ứng lại tuyên bố của Nga về vụ tấn công, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X, hôm 30 tháng 12: "Đã gần một ngày trôi qua và Nga vẫn chưa đưa ra bằng chứng xác đáng nào cho cáo buộc Ukraine 'tấn công dinh thự của ông Putin'. Và họ sẽ không làm điều đó vì không có bằng chứng hay cuộc tập kích nào xảy ra cả".

Ông cho biết Ukraine cảm thấy thất vọng khi Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ấn Độ và Pakistan bày tỏ quan ngại về cuộc tấn công "chưa từng xảy ra".

"Nga có lịch sử lâu dài về việc đưa ra tuyên bố sai sự thật. Đó là chiến thuật đặc trưng của họ", Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng bác bỏ cáo buộc từ Nga rằng Kiev đã phóng 91 máy bay không người lái (UAV) vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod. Ông gọi đây là thông tin "dối trá" để tạo cớ cho các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine.

Giới chuyên gia phương Tây cũng bày tỏ hoài nghi về thông tin từ phía Nga. Grace Mappes, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ, cho hay thông thường khi Ukraine thực hiện một cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, sẽ có "thông tin từ người dân và chính quyền địa phương về UAV hoặc các mảnh vỡ" khi chúng bị bắn hạ trên không phận. Những mảnh vỡ này khi rơi xuống đất cũng thường gây ra các vụ nổ hoặc đám cháy lớn.

Nhưng trên mạng xã hội Nga ngày 29 tháng 12 không xuất hiện bất cứ video nào cho thấy các UAV bay trên bầu trời hay hệ thống phòng không kích hoạt, cũng như hình ảnh về những vụ hỏa hoạn, cột khói hoặc tiếng nổ lớn tại các vị trí được xác định cụ thể ở tỉnh Novgorod.

Giới quan sát cũng chỉ ra rằng Ukraine hoàn toàn không có lợi ích gì khi tiến hành cuộc tập kích như vậy, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin để tìm giải pháp cho chiến sự.