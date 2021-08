Vụ "tui là ban chỉ đạo quận 7": Tấm thẻ xuất hiện trên mạng xã hội là giả

Liên quan vụ việc ông H.H.N. (sống tại một chung cư ở phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) chửi bới một nhân viên bảo vệ tại siêu thị trên địa bàn quận, tờ Pháp luật TP.HCM có đăng tải hình ảnh một "Thẻ công tác tình nguyện viên" được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong thẻ ghi tên H.H.N. sinh năm 1980, nơi ở cũng tại chung cư phường Tân Phú, quận 7. Nội dung trên thẻ cũng thể hiện do SJ Việt Nam (Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam) cấp, để người được cấp "hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Tiền phong cho hay, trong lúc la lối bảo vệ siêu thị, ông N. đã giơ thẻ tình nguyện viên "được Tổ chức Tình nguyện Quốc tế SJ Việt Nam tại Hà Nội cấp" ra để hù dọa, đồng thời tự xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7". Ông D. (bảo vệ siêu thị bị ông N. nạt) nói, người phụ nữ đi cùng ông N. có "đeo thẻ có ghi dòng chữ to là thẻ công vụ, họ nói mua hàng cho lãnh đạo".

Tuy nhiên, trả lời báo Pháp luật TP.HCM, Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam khẳng định, đơn vị chỉ có 41 người nhưng không có ai tên H.H.N. như trên mạng xã hội đăng tải.

"Chúng tôi khẳng định thẻ trên là giả, thực chất số thẻ trên là của bạn N.T.H, sinh năm 1992, ngụ tại TP.HCM", đại diện Tổ chức tình nguyện này trả lời nguồn trên.

Thẻ công tác tình nguyện viên mang tên H.H.N. Ảnh: báo Công an nhân dân

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều hôm qua, Thượng tá Hoàng Đình Thạch (Phó Trưởng công an quận 7) khẳng định, ông N. không phải là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, không thuộc bất cứ tổ chức nào về phòng chống dịch. Về tấm thẻ mà ông N. hù dọa nhân viên siêu thị được ông này trình bày do bạn tặng. Công an đang làm rõ chi tiết này.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Hà Hải (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích trên Thanh niên online, nếu xác định được thẻ mà ông Nhân sử dụng là thẻ giả thì hành vi của ông này, và tùy tài liệu, chứng cứ cơ quan chức năng thu thập được, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Còn nếu ông N. chỉ dùng thẻ giả để dọa nhân viên thì hành vi này chỉ bị xử phạt hành chính.

Ông N. quát tháo ở siêu thị. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo báo Thanh niên, một kiểm sát viên Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng, việc ông N. tự xưng là "ban chỉ đạo quận 7" để lớn tiếng nơi công cộng đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan Nhà nước trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm.

Trả lời trên báo Tiền phong, luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM) nói, cần phải xem ông N. có được cấp giấy phép đi đường hay không và có thuộc diện được phép vào siêu thị hay cửa hàng bán lượng thực thực phẩm để mua hàng trực tiếp hay không. Bởi chỉ những người được phép mới được ra đường, vào siêu thị mua thực phẩm.



"TP.HCM đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong việc phòng chống dịch Covid-19. Nếu người đàn ông này vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020 với mức phạt từ 1-3 triệu đồng", luật sư Phát phân tích.

Cũng theo vị luật sư, việc ông N. có cử chỉ lời nói thô bạo nơi công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013.

Luật sư Phát đồng quan điểm với luật sư Hà Hải khi cho rằng cần làm rõ hành vi sử dụng thẻ cộng tác viên giả của ông N., vì có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

