Năm nay, WeChoice Awards 2025 trở lại với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, kể câu chuyện mới về một Việt Nam vươn mình, nơi mà bất cứ ai cũng thấy mình là một phần trong đó.

Giống với nhiều năm trước, WeChoice Awards vẫn tiếp tục ghi dấu và lan tỏa những giá trị, nỗ lực và hành trình đáng trân trọng trong năm qua và trong cả một thập kỷ bằng những cách thức, hoạt động mang yếu tố sáng tạo, tương tác và đậm chất đời sống giới trẻ.

Tại WeChoice Awards 2025, hạng mục giải thưởng Young Projects tôn vinh các dự án/sản phẩm/sự kiện được tạo bởi những đội nhóm tài năng trên các lĩnh vực sáng tạo, cộng đồng, sự kiện, giải trí, có sức ảnh hướng lớn đến cộng đồng người trẻ nói riêng hay xã hội nói chung.

Năm nay, Young Projects không chỉ là sân chơi của những ý tưởng sáng tạo đơn thuần. Đó là nơi chứng kiến một thế hệ người trẻ đang dùng tư duy hiện đại để "đánh thức" những giá trị văn hóa, biến di sản và hơi thở đời thường thành một thứ ngôn ngữ mới vừa sống động, hiện đại nhưng cũng vừa gần gũi. Tất cả khía cạnh văn hóa được “viết tiếp” theo cách độc đáo và mới mẻ để trở thành những "hệ tư tưởng" ấn tượng.

Cùng nhìn lại 5 đề cử tại Young Projects: Đừng Ngại Nói Lời Yêu; Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish; Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”; OHQUAO; Vũ trụ Hồng Thơ.

Sau giai đoạn bình chọn kịch tích, ngay lúc này trên sân khấu của Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025, Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và Nhạc sĩ, Ca sĩ Bùi Công Nam công bố và trao giải đã cùng xướng tên nhóm dẫn đầu Young Projects với số lượng bình chọn là 45.062 vote.

Và đó chính là Vũ trụ Hồng Thơ!

Vũ trụ Hồng Thơ chính là Young Projects được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2025

Xuất hiện trên sân khấu nhận giải, chú Hùng (Mai Hương), cô Dung (Ngọc Thiệp), cô Hồng Thơ (Quân Trương - Con Cò Đây) và cô Lụa (Ngọc Kem) được khán giả vỗ tay rần rần.

Đại diện cho nhóm, Quân Trương (Con Cò Đây) chia sẻ cảm xúc khi nhận giải Young Projects: “Chúng mình cảm thấy rất vui khi có mặt tại WeChoice Awards 2025. Bố mình có nói không vá trời lấp biển được thì hãy làm người tử tế. Vì thế, chúng mình cũng rất mong sẽ mang được nhiều nội dung giá trị hơn, có ích, sạch hơn đến mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người".