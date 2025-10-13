Vũ trụ con nhà giàu miền Tây “đem vàng của bố mẹ lên mạng bán”

Nếu trước đây, hình ảnh những tiệm vàng thường gắn liền với lớp cửa kính dày, ánh đèn vàng sang trọng và các cô chú trung niên tỉ mỉ trong từng giao dịch, thì nay thế hệ F2 con của các ông bà chủ tiệm vàng khắp cả nước, đang khiến bức tranh đó thay đổi.

Về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nhiều “cậu ấm cô chiêu” không ngần ngại “đem vàng của bố mẹ lên mạng bán”, biến nghề kim hoàn truyền thống thành một chiến lược marketing 4.0 thực thụ.

Trên TikTok hay Facebook, những video chia sẻ kiến thức về vàng xen lẫn các clip đu trend, bắt nhịp âm nhạc, review mẫu mới… liên tục hút hàng triệu lượt xem.

Tường Tài - Cậu ấm tiệm vàng quê Tây Ninh (trước là Long An)

Cuối năm 2024, Tường Tài (SN 2001) về quê, nhận trọng trách tiếp quản tiệm vàng Kim Tài của gia đình - cửa hàng được định giá hơn 100 tỷ đồng tại TP.HCM. “Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản: ba mẹ đã dành cả đời xây dựng tiệm vàng này, nếu không ai tiếp nối thì sẽ rất tiếc. Mình muốn vừa học nghề của gia đình, vừa thử thách bản thân trong một lĩnh vực hoàn toàn mới”, Tài từng chia sẻ với chúng tôi.

Tường Tài gây chú ý với những content bán vàng bắt trend, hài hước.

Từ cậu sinh viên từng đi làm sale bất động sản, giờ đây Tường Tài trở thành người đứng quầy, trực tiếp tư vấn và quản lý tài chính cho tiệm. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả là cách Tài “làm mới” nghề truyền thống này: Đưa tiệm vàng của ba mẹ lên mạng xã hội. Tài tự quay video, dựng clip và chia sẻ các kiến thức về vàng, vừa để quảng bá, vừa để khách hàng trẻ hiểu hơn về kim hoàn.

“Mình không chỉ muốn bán vàng, mà muốn kể câu chuyện về nghề vàng theo cách gần gũi, vui vẻ và hiện đại nhất”, chàng trai nói. Cậu là “cậu ấm tiệm vàng” nổi tiếng với 15 nghìn người theo dõi trên TikTok, nơi Tài không chỉ đăng clip vui vẻ, hài hước mà còn chia sẻ nhiều kiến thức thật về nghề vàng - từ giá cả, cách nhận biết, đến bí quyết kinh doanh.

Cậu ấm nhà bán vàng.

"Dung Bán Vàng”- gái xinh miền Tây đưa nghề kim hoàn lên TikTok

Nếu ở miền Nam có “cậu ấm tiệm vàng” Tường Tài thì xứ Bến Tre cũng có một “mỹ nhân ngành kim hoàn” đình đám không kém: Dung Bán Vàng - cô gái sinh năm 1996, tốt nghiệp ngành Luật nhưng lại rẽ hướng nối nghiệp gia đình kinh doanh vàng bạc.

Nhan sắc Dung Bán Vàng gây chú ý.

Kênh TikTok Dung Bán Vàng hiện thu hút hơn 360.000 người theo dõi cùng hàng triệu lượt thích. Nội dung cô chia sẻ không chỉ xoay quanh các mẹo mua vàng, phân biệt thật - giả, chọn vàng tích trữ, mà còn lồng ghép sự dí dỏm, duyên dáng đặc trưng của gái miền Tây khiến người xem “càng xem càng ghiền”.

Dung kể, việc lập kênh bắt đầu từ… “những lấn cấn khi học nghề vàng”. Cô nói: “Ai cũng nghĩ bán vàng là sướng, sống trong nhung lụa, nhưng thật ra ngành này chịu sự quản lý rất chặt của pháp luật, chuyện gì cũng phải xin phép. Mình nhìn ba mẹ làm nghề, gặp khách, gặp đối thủ, nhiều khi mệt lắm. Cho nên mình muốn kể lại mọi chuyện bằng góc nhìn của người trẻ”.

Ban đầu, ba mẹ không tin cô con gái “quay quay TikTok” có thể giúp ích cho tiệm. Thế nhưng khi các clip lên xu hướng, khách hàng kéo đến nhiều hơn, cả nhà bắt đầu ủng hộ. “Ba mình còn mê lên clip lắm, đọc bình luận khen ‘chú đẹp trai quá’ là ổng vui cả ngày!”, Dung từng chia sẻ với chúng tôi.

Dung và ba trên một clip quảng cáo vàng.

Với Dung, kinh doanh vàng không đơn giản là bán một món đồ giá trị cao, mà còn là hành trình giữ chữ tín và học cách quan sát con người. “Ở miền Tây, nhiều người mặc đồ bộ, đội nón bảo hiểm, nhìn bình thường lắm nhưng túi họ có thể là cả trăm cây vàng,” cô nói.

Minh Thư “là em nè” - cô dâu 100 cây vàng nổi tiếng mạng xã hội

Nhắc đến cái tên Minh Thư là em nè, dân mạng gần như không còn xa lạ. Cô là gương mặt nổi tiếng đến từ TP Hồng Ngự, Đồng Tháp, từng gây bão mạng khi xuất hiện trong đám cưới “khủng” được gia đình trao của hồi môn gồm 9,9 tỷ đồng tiền mặt và hàng chục lượng vàng, khiến netizen choáng ngợp gọi vui là “cô dâu 100 cây vàng”.

Minh Thư chuyên đóng tiểu phẩm, hài hước, dí dỏm.

Mẹ và em gái của Minh Thư.

Hiện tại, Minh Thư cùng chồng - Hoàn Hảo, một kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM, đang phụ giúp công việc kinh doanh tiệm vàng của gia đình.

Không chỉ xinh đẹp và xuất thân trong gia đình có truyền thống kim hoàn, Minh Thư còn được yêu mến nhờ phong cách vui tươi, hiện đại, gần gũi trên mạng xã hội. Cùng với em gái Minh Vy, cô thường xuyên quay livestream bán vàng, chia sẻ kiến thức và bí quyết chọn trang sức, thu hút lượng lớn khán giả trẻ quan tâm. Kênh bán vàng của gia đình hiện đã có hơn 400 nghìn người theo dõi, con số chứng minh sức hút không nhỏ của hai chị em “rich girl miền Tây”. Ngoài ra, Minh Thư cũng có một kênh riêng với 194 nghìn follower, chuyên về các tiểu phẩm hài hước bên trong tiệm vàng của gia đình.

Út Huỳnh - nàng dâu “đem vàng nhà chồng lên mạng bán”

Nếu Tường Tài hay Dung Bán Vàng là những “thế hệ kế nghiệp” mang phong cách năng động thì Út Huỳnh lại khiến dân mạng thích thú theo dõi bởi hình ảnh nàng dâu miền Tây vừa duyên dáng vừa hiện đại.

Út Huỳnh từng gây chú ý với đám cưới có cửa hồi môn khủng.

Cô tên thật là Như Huỳnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, phụ giúp công việc kinh doanh tiệm vàng của gia đình chồng. Trước đó, đám cưới của Huỳnh và chồng - Trung Tính, thiếu gia chủ tiệm vàng từng “gây bão” mạng xã hội vì sính lễ siêu khủng: 20 cây vàng, biệt thự 20 tỷ đồng, cùng 200 triệu tiền mặt. Chưa kể, phía nhà gái cũng “không kém cạnh” khi tặng cô dâu bộ trang sức kim cương 3 tỷ, ba sổ hồng hơn 10 tỷ và nhẫn kim cương cùng xe hơi cho chú rể.

Sau đám cưới, Út Huỳnh nhanh chóng trở thành một gương mặt được yêu thích trên TikTok với hơn 170 nghìn follower. Nội dung cô chia sẻ xoay quanh đời sống vợ chồng, mẹ chồng - nàng dâu, xen lẫn các clip bán vàng, tư vấn chọn vàng, bắt trend hài hước thu hút hàng triệu lượt xem.

Út Huỳnh và mẹ chồng.

Út Huỳnh và chồng.

Điều thú vị là, chính Út Huỳnh là người rủ mẹ chồng cùng lên sóng TikTok. Ban đầu còn ngại, nhưng rồi mẹ chồng dần “ghiền”, xuất hiện trong các clip một cách tự nhiên và vui vẻ. Có video đạt tới hơn 10,8 triệu lượt xem, tất cả đều xoay quanh những câu chuyện gia đình và công việc kinh doanh tiệm vàng.

Không chỉ là “nàng dâu tiệm vàng” được yêu thích nhờ ngoại hình xinh xắn, Út Huỳnh còn được khen vì sự khéo léo, biết dung hòa giữa đời sống gia đình và kinh doanh. Trên sóng truyền hình, mẹ chồng từng dành lời khen: “Huỳnh ngoan, biết nghĩ cho bố mẹ, sống chung càng thấy hợp tính và quý mến hơn.”

Giang Ngọc Lài - cô con dâu tiệm vàng được mẹ chồng U40 tặng 15 cây vàng và sổ đỏ 12 tỷ

Không chỉ có Út Huỳnh ở Vĩnh Long hay Tường Tài ở Long Xuyên, “vũ trụ con nhà vàng” miền Tây còn có một cái tên đang được dân mạng chú ý: Giang Ngọc Lài, cô dâu trẻ của con trai chủ tiệm vàng ở Trà Vinh.

Giang Ngọc Lài và chồng.

Câu chuyện của Ngọc Lài bắt đầu gây “sốt” khi hình ảnh mẹ chồng mới 38 tuổi trong đám cưới xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí còn tưởng chị là… chị gái cô dâu vì ngoại hình trẻ trung, phong cách hiện đại và thần thái sang chảnh.

Sau đám cưới, Ngọc Lài cũng phụ giúp chuyện kinh doanh của gia đình. Cô thường xuyên phụ giúp gia đình trong công việc kinh doanh vàng và cập nhật giá vàng, mẫu trang sức mới trên Facebook cá nhân. Những bài đăng của cô thu hút lượng tương tác cao vì vừa mang tính chuyên môn, vừa có sự chỉn chu về hình ảnh....