Vụ trộm táo tợn bậc nhất lịch sử World Cup: Nước Anh làm mất cúp, tìm thấy theo cách không ngờ tới

Một chú chó có tên Pickles đã cứu chủ nhà Anh khỏi một phen bẽ bàng vì để chiếc cúp vàng World Cup bị đánh cắp.

Trong khoảnh khắc các cầu thủ của đội tuyển Anh ăn mừng chức vô địch World Cup đầu tiên (và cũng là duy nhất cho đến lúc này) trong lịch sử vào năm 1966 tại khách sạn Royal Garden, người ta nhận thấy sự xuất hiện đầy trang trọng của một con chó lai tên Pickles.

Chẳng có gì gọi là ngạc nhiên ở đây cả, bởi vào thời điểm đó, Pickles được coi như vị cứu tinh của nước Anh sau khi chính chú chó này đã tìm được chiếc cúp vàng Jules Rimet bị đánh cắp.

Pickles sau đó còn được trao tặng huy chương danh dự; xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng dành cho trẻ em; được mời đến tham dự các sự kiện khai trương cửa hàng và nhận được một năm cung cấp thức ăn miễn phí cho chó.

Vậy điều gì đã xảy ra?

Chú chó Pickles được chụp ảnh bên cạnh chiếc cúp vàng World Cup.

CHIẾC CÚP BỊ ĐÁNH CẮP

4 tháng trước khi vòng chung kết World Cup được tổ chức tại nơi đã khai sinh ra bóng đá hiện đại, chiếc cúp Jules Rimet đã bị lấy trộm trong một cuộc triển lãm công cộng tại Quảng trường Trung tâm Westminster.

1 trong 5 cảnh sát canh giữ chiếc cúp nghỉ phép vào ngày hôm đó, số còn lại thì đang nghỉ giải lao ở văn phòng vào thời điểm kẻ trộm đột nhập và tẩu thoát bằng cửa sau. Tên đạo chích đã lấy đi chiếc cúp vô địch World Cup mà bỏ qua bộ sưu tập tem trị giá 3 triệu bảng.

Vụ mất cắp đã gây ra tai tiếng lớn cho nước Anh và Chính phủ của Thủ tướng Harold Wilson. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi nỗ lực trả tiền chuộc đến từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bất thành và khiến việc tìm lại chiếc cúp dường như rơi vào bế tắc.

Cúp vàng Jules Rimet.

Một gã đàn ông tự xưng là Jackson đã đề nghị một khoản tiền chuộc trị giá 15.000 bảng. Cuộc gặp đã được sắp xếp thông qua những tin nhắn được mã hóa trên các tờ báo, nhưng chủ tịch FA Joe Mears cũng bí mật báo cảnh sát bao vây khu vực giao dịch để bắt lấy kẻ trộm.

Jackson, tên thật là Edward Betchley, một cựu binh 46 tuổi, đã bị bắt nhưng ông ta tuyên bố chỉ là một người giao dịch trung gian được trả công 500 bảng. Người ta cho rằng thủ phạm thực sự đã phát hiện ra sự có mặt của cảnh sát và cao chạy xa bay cùng với chiếc cúp. Các cuộc thẩm vấn sau đó không đem lại kết quả và danh tính của kẻ trộm vẫn còn nằm trong bí ẩn.

Người ta lo ngại rằng với sự biến mất của chiếc cúp nữ thần vàng, World Cup sẽ không thể được diễn ra và nhiều khả năng cũng không thể tìm lại được danh hiệu cao quý đó.

Tuyển Anh được trao cúp vàng Jules Rimet khi vô địch World Cup 2026 trên sân nhà.

CHÚ CHÓ TÌM THẤY CHIẾC CÚP

Nhưng rồi chỉ một tuần sau khi vụ đánh cắp diễn ra, Pickles, chú chó của một người bán hàng 26 năm tuổi ở South Norwood, phía nam London có tên là Dave Corbett, đã trở nên vô cùng nổi tiếng khi chính nó đã tìm được chiếc cúp bị thất lạc.

Vào ngày hôm đó, Pickles phát hiện ra thứ gì đó ở gần hàng rào trong vườn nhà và bắt đầu đào bới nó. Ban đầu Dave Corbett tưởng rằng con chó của mình đã tìm thấy một quả bom, nhưng rồi anh ta đã cẩn thận lại gần và xem xét tình hình.

“Nó được gói chặt trong giấy báo, nhưng đã bị hở ra một góc”, Dave nhớ lại. “Nó khá nặng. Tôi có thể nhìn thấy một bức tượng nhỏ, sau đó là bảng tên nghi đội chiến thắng là Uruguay và Brazil.”

“Tim tôi run lên bần bật. Chuyện chiếc cúp bị đánh cắp xuất hiện dày đặc trên mặt báo, đánh bật cả các thông tin liên quan đến cuộc tổng tuyển cử, nên tôi biết chính xác cái bọc kia là gì. Tôi chạy vào trong nhà và hét lên với vợ: “Anh đã thấy chiếc cúp World Cup rồi !!!”, rồi tôi lấy xe phi ngay đến đồn cảnh sát Gypsy Hill và đặt nó lên quầy”.

Dave Corbett ôm Pickles và chỉ vào chỗ tìm ra chiếc cúp.

Ban đầu, cảnh sát cho rằng đây là một vụ dàn dựng nên Dave đã bị tạm giữ trong vài giờ. Tuy nhiên những điều tra sau đó cho thấy anh này vô tội. Người ta cho rằng những tên trộm đã hoảng sợ với mức độ nghiêm trọng của vụ việc mình gây ra và quy mô truy lùng của cảnh sát. Chiếc cúp Jules Rimet bị quăng ra từ một chiếc xe hơi đang lao nhanh trên đường và rơi đúng vào vườn nhà Corbetts.

Nhưng dù có thế nào đi nữa thì chính chú chó Pickles đã tìm ra chiếc cúp và chỉ sau một đêm đã trở thành một tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Đội trưởng Bobby Moore của đội tuyển Anh sẽ không thể nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup vào ngày 30/7/1966 nếu như không có công lao của Pickles.

Tròn 60 năm kể từ ngày đội tuyển Anh lên ngôi tại World Cup, câu chuyện về chú chó Pickles đã được nhắc đến rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn một bí mật khác từng được che giấu trong nhiều thập kỉ sau đó.

LÀM NGAY MỘT BẢN SAO CHIẾC CÚP ĐỂ NHÀ VÔ ĐỊCH ĂN MỪNG

Lo ngại một vụ trộm tương tự có thể xảy ra, FA đã bí mật sản suất một bản sao của chiếc cúp để ăn mừng sau trận chung kết. Bản sao bằng đồng của chiếc cúp Jules Rimet được sản xuất bởi một thợ kim hoàn ở Birmingham. Một viên cảnh sát trẻ có tên Peter Weston, khi đó mới chỉ 21 tuổi, được giao nhiệm vụ thay thế chiếc cúp thật bằng chiếc cúp bản sao càng sớm càng tốt, sau khi Nữ hoàng Anh tận tay trao biểu tượng chiến thắng này cho đội vô địch.

“Họ lo ngại, nhưng vẫn muốn Nữ hoàng sẽ trao chiếc cúp thật, bởi sẽ thật là tai tiếng khi đội lên ngôi vô địch lại chỉ được nhận một chiếc cúp bản sao”, Peter nói.

Trận chung kết giữa Anh và Tây Đức khi đó diễn ra dưới sự theo dõi trực tiếp của 100.000 khán giả trên sân và 400 triệu người theo dõi qua truyền hình. Sau chiến thắng của Tam Sư, người ta được chứng kiến những cảnh tượng đầy thú vị khi tiền vệ kì cựu Nobby Stiles lộn nhào trên sân với chiếc cúp trong tay.

Ngay sau đó, khi các cầu thủ trở về phòng thay đồ, viên cảnh sát Peter Weston nắm lấy cơ hội của mình. Ông nhớ lại:

“Tất cả đều ở đó. Tôi chỉ đơn giản là đi đến chỗ của Nobby, lấy chiếc cúp thật đi và đưa lại cho anh ta bản sao. Vào thời điểm đó bạn không nên hỏi gì với cảnh sát và anh ta đã làm như vậy. Tôi khi đó mới chỉ làm việc được 8 tháng và rõ ràng vẫn còn là một tay non choẹt.”

Chiếc cúp thật sau đó được mang tới hầm ngầm của một ngân hàng để cất giữ. Bởi thế, chiếc cúp được trưng bày tại khách sạn Kensington trong bữa tiệc mừng công diễn ra chỉ vài giờ sau trận chung kết chỉ là bản sao mà thôi.

Chuyện tạo một bản sao cúp vàng World Cup sau này trở thành việc phổ biến. Tại World Cup 2022, sau khi trao cúp, FIFA đã lấy lại bản gốc và đưa cho tuyển Argentina một bản sao để ăn mừng.

Một năm sau, chú chó Pickles đã ra đi bởi chính sự dại dột của mình khi đang chơi đùa trên một nhánh cây.

Pickles được chôn cất phía bên ngoài ngôi nhà ở Lingfield, Surrey, nơi mà ông chủ Dave Corbett của nó đã mua bằng phần thưởng trị giá 3.000 bảng cho việc tìm lại chiếc cúp Jules Rimet.

Còn với chiếc cúp, cuối cùng nó vẫn bị đánh cắp. Sau chức vô địch World Cup 1970, Brazil được giữ vĩnh viễn cúp vàng này. Nhưng rồi đến tháng 12/1983, một nhóm trộm đã khống chế bảo vệ và phá tủ kính chống đạn tại văn phòng Liên đoàn bóng đá Brazil để lấy cắp chiếc cúp.

Chiếc cúp Jules Rimet sau đó đã không bao giờ được tìm thấy. Cảnh sát và dư luận nghi ngờ nó đã bị bọn trộm nấu chảy thành vàng thỏi. Nhưng đó sẽ mãi chỉ là nghi án!