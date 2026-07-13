Nằm ngoài top 100 FIFA, Triều Tiên đã có vé dự World Cup theo cách "thần kỳ" như thế nào?

Năm ấy, cả châu Á ngỡ ngàng khi chứng kiến những “ông kẹ” như Iran và Ả Rập Xê Út gục ngã trước đội tuyển Triều Tiên trong cuộc cạnh tranh giành vé tới Nam Phi.

Không ngỡ ngàng sao được bởi trước khi vòng loại cuối cùng diễn ra, CHDCND Triều Tiên chỉ là đội bóng nằm ngoài top 100 FIFA và bị xếp vào nhóm hạt giống số 4 (thấp nhất).

Tuy nhiên, việc lần lượt vượt qua các vòng loại trước đó cũng như một dấu hiệu cho thấy đây không phải một đối thủ dễ chơi.

Ở vòng loại cuối khu vực châu Á World Cup 2010, 10 đội bóng được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé tới Nam Phi, trong khi hai đội xếp thứ ba thi đấu loại trực tiếp (2 lượt) để tranh suất đá trận play-off liên lục địa.

Kết quả bốc thăm đưa Triều Tiên rơi vào bảng B cùng Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và UAE. Đây thực sự là một bảng đấu khó với Jong Tae-se và đồng đội. Giới chuyên môn dự đoán cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra giữa Hàn Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út, 3 đội bóng từng giành vé dự World Cup 2006.

Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó đã khiến tất cả phải kinh ngạc!

Hình ảnh Jong Tae-se bật khóc ở trận gặp Brazil tại World Cup 2010 là khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Triều Tiên. Để giành vé tới được Nam Phi, đội bóng này đã trải qua một hành trình đầy gian nan.

ĐIỀU BẤT NGỜ ĐẾN TỪ TRIỀU TIÊN

Trải qua 5 trận đầu, Triều Tiên gây sốc khi đứng đầu bảng B với 10 điểm. Đội quân của HLV Kim Jong-hun tỏ ra vô cùng lì lợm khi cầm hòa Hàn Quốc 1-1, đánh bại cả Ả Rập Xê Út (1-0), UAE (2-0, 2-1) và chỉ chịu thua Iran (1-2).

Ngày 1/4/2009, đội tuyển Triều Tiên tới làm khách trên sân của Hàn Quốc, đội bóng đang đứng ngay sau họ trên bảng xếp hạng (8 điểm, đá 4 trận). Chiến thắng sẽ giúp Triều Tiên tiến thêm một bước dài trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2010 với các đối thủ còn lại trong bảng.

Tuyển Triều Tiên tạo nên bất ngờ lớn tại vòng loại World Cup 2010.

Đương đầu với đối thủ có trong đội hình hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Park Ji-sung, Park Chu-young (AS Monaco), Lee Young-pyo (Dortmund), Cho Won-hee (Wigan) hay Kim Dong-jin (Zenit), Triều Tiên đã triển khi một thế trận phòng ngự phản công vô cùng hợp lý.

Tong khi đó, trước hàng thủ chơi kỷ luật của Triều Tiên, các ngôi sao bên phía Hàn Quốc gặp phải rất nhiều khó khăn. Thậm chí nếu các trọng tài chính xác hơn, đội khách đã có được bàn mở tỉ số ở đầu hiệp 2.

Phút 46, từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Jong Tae-se bật cao đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Bóng bay vào góc xa khiến thủ môn Lee Won-jae phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Lee Won-jae (người hiện là HLV thủ môn của tuyển Việt Nam) cứu thua khi bóng đã đi qua vạch vôi.

Tuy nhiên pha quay chậm sau đó cho thấy pha đánh đầu của Jong Tae-se đã đưa bóng đi qua vạch vôi nhưng tình huống diễn ra qua nhanh khiến các trọng tài không kịp phát hiện ra. Tỉ số vẫn là 0-0 và chàng “Rooney châu Á” ôm đầu tiếc nuối.

Những phút sau đó, Hàn Quốc tràn đội hình lên tấn công và cuối cùng cũng có được điều mình cần với bàn thắng sau cú đá phạt của Kim Chi-woo ở phút 88. Ở bên ngoài đường biên, HLV Huh Jung-Moo thở phào. Trước đối thủ kém mình tới 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Hàn Quốc đã gặp phải quá nhiều khó khăn mới có thể giành chiến thắng.

Tuyển Hàn Quốc có được bàn thắng ở cuối trận.

TẤM VÉ ĐẦY XỨNG ĐÁNG

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Triều Tiên hòa Iran 0-0, giữ vững ngôi nhì bảng. Đến trước lượt đấu cuối cùng, Hàn Quốc có 15 điểm và đã sớm giành vé dự World Cup 2010.

Tấm vé còn lại ở bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Triều Tiên (11 điểm, hiệu số +2), Ả Rập Xê Út (11 điểm, hiệu số 0) và Iran (10 điểm, hiệu số +1). Ở lượt cuối, Hàn Quốc sẽ đón tiếp Iran tại Seoul, còn đội tuyển Triều Tiên tới làm khách của Ả Rập Xê Út. Với cục diện như vậy, thái độ thi đấu của Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả chung cuộc ở bảng B.

Jong Tae-se và đồng đội chắc hẳn đã cảm thấy vô cùng lo lắng khi Iran vươn lên dẫn trước. Nhưng rồi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 82 của Park Ji-sung đã mở cơ hội lớn cho đội tuyển Triều Tiên. Iran chỉ có được 1 điểm trước Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc một trận hòa với Ả Rập Xê Út là đủ để Triều Tiên có vé tới Nam Phi (trận đấu của Triều Tiên diễn ra sau đó ít giờ).

Và họ đã làm được!

Vào trận với lối chơi phòng ngự số đông để hướng tới một kết quả hòa, đội quân của HLV Kim Jong-hun liên tục bị đối phương dồn ép. Tuy nhiên các phương án tấn công của Ả Rập Xê Út đều không mang lại hiệu quả.

Dù chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền vệ Kim Jong-jun ở phút 89, tuy nhiên các cầu thủ Triều Tiên vẫn bảo toàn được mảnh lưới của mình. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Triều Tiên lần thứ hai giành vé dự World Cup sau 43 năm chờ đợi.

“Được tham dự World Cup là một giấc mơ lớn. Với tôi đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi đã không ngăn được nước mắt”, cầu thủ An Yong-hak nhớ lại trận đấu lịch sử của đội tuyển Triều Tiên.

Các cầu thủ Triều Tiên công kênh HLV Kim Jong-hun.

Triều Tiên cùng với Hàn Quốc ở bảng B, Nhật Bản, Australia ở bảng A là 4 đại diện của châu Á giành vé dự World Cup 2010.

Rõ ràng với An Yong-hak và nhiều cầu thủ Triều Tiên khác, ngày 17/6/2009 đó mãi mãi là một dấu mốc lịch sử. Với vị trí 105 thế giới, Triều Tiên trở thành đội bóng có thứ hạng thấp nhất từng được dự VCK World Cup, kể từ thời điểm FIFA công bố bảng xếp hạng vào năm 1993.

Trên đất Nam Phi sau đó, Jong Tae-se khiến tất cả phải xúc động khi anh bật khóc khi hát quốc ca, còn Triều Tiên cũng có được dấu ấn nhất định với bàn thắng của Ji Yun-nam vào lưới Brazil trong trận mở màn (thua 1-2), cùng với đó là tinh thần thi đấu quả cảm.

Dù rời World Cup 2010 sau 3 trận thua, nhưng trong lịch sử bóng đá châu Á, hành trình giành vé tới Nam Phi của đội tuyển Triều Tiên vẫn là một trong những chiến tích đáng nể phục!