Dính thẻ đỏ làm tuyển Anh thua Argentina, David Beckham từng trải qua những ngày "địa ngục" như thế nào?

Một tấm thẻ đỏ ở World Cup 1998 từng biến David Beckham thành mục tiêu công kích của dư luận nước Anh. Nhưng 4 năm sau, chính anh tự tay viết lại số phận bằng bàn thắng vào lưới Argentina.

TẤM THẺ ĐỎ KHIẾN CẢ NƯỚC ANH NỔI GIẬN

Ngày 30/6/1998 tại Saint-Etienne, trận đại chiến giữa Anh và Argentina ở vòng 1/8 World Cup đã tạo ra một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Phút 47, sau pha va chạm với Diego Simeone, David Beckham nằm sân và có hành động vung chân trả đũa tiền vệ Argentina. Trọng tài người Đan Mạch, Kim Milton Nielsen lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với ngôi sao của Manchester United.

Tình huống Beckham trả đũa Simeone.

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ.

Chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 70 phút, tuyển Anh vẫn chiến đấu quả cảm trước Argentina và cầm hòa đối thủ 2-2 sau 2 hiệp phụ. Tuy nhiên, cuối cùng Tam sư đã thất bại 3-4 ở loạt sút luân lưu định mệnh.

Ngay lập tức, Beckham trở thành vật tế thần hoàn hảo cho nỗi đau của người Anh. Tiền vệ khi đó mới 23 tuổi từ một trong những tài năng được yêu mến nhất bóng đá Anh bỗng biến thành "kẻ phản bội dân tộc" trong mắt không ít người hâm mộ.

Tờ The Sun chạy dòng tít đã đi vào lịch sử: "10 trái tim sư tử và một thằng nhóc ngu xuẩn" để chỉ trích Beckham. Nhiều tờ báo khác mô tả anh là nguyên nhân trực tiếp khiến tuyển Anh bị loại khỏi World Cup.

Theo cuộc khảo sát của Channel 4 năm 1998, chiếc thẻ đỏ của Beckham đứng thứ 9 trong danh sách "100 điều bị người Anh ghét nhất trong năm".

Một CĐV Arsenal rút thẻ đỏ hướng về phía David Beckham khi đội bóng của họ đối đầu với Man United tại giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng sự phẫn nộ không chỉ dừng lại trên mặt báo. Một hình nộm Beckham từng bị treo cổ bên ngoài một quán rượu ở London để người qua đường trút giận. Gia đình anh liên tục nhận được thư đe dọa, thậm chí có cả những lời đe dọa bắt cóc và sát hại. Cảnh sát phải tăng cường bảo vệ ngôi sao người Anh tại sân bay, nhà riêng cũng như các địa điểm công cộng mà anh xuất hiện.

Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình nhiều năm sau, Beckham thừa nhận đó là giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời. "Tôi không ăn được, không ngủ được. Tôi cảm thấy trống rỗng và cô đơn", cựu đội trưởng tuyển Anh từng chia sẻ.

Áp lực quá lớn khiến Beckham sụt cân nghiêm trọng, rơi vào trạng thái trầm cảm và luôn mang cảm giác tội lỗi vì đã kéo gia đình, đặc biệt là Victoria Beckham cùng cha mẹ mình, vào vòng xoáy chỉ trích và quấy rối của truyền thông.

Thế nhưng, giữa cơn bão dữ dội ấy, Beckham may mắn có một điểm tựa vững chắc mang tên Sir Alex Ferguson. Chiến lược gia huyền thoại của Manchester United kiên quyết bảo vệ học trò trước mọi áp lực từ bên ngoài, đồng thời giúp Beckham tập trung hoàn toàn vào bóng đá.

Mùa giải 1998/99, trong khi đi đến bất kỳ sân đấu nào tại nước Anh cũng phải đối mặt với những tiếng huýt sáo và lăng mạ từ khán đài, Beckham vẫn chơi thứ bóng đá xuất sắc nhất sự nghiệp để cùng Manchester United giành cú ăn ba lịch sử gồm Premier League, FA Cup và Champions League.

Beckham có mùa giải 1998/99 thăng hoa cùng Man United.

HAI KHOẢNH KHẮC SIÊU SAO LẤY LẠI TÊN TUỔI

Nếu World Cup 1998 là bi kịch lớn nhất sự nghiệp Beckham thì World Cup 2002 lại giống như món quà mà số phận dành cho anh.

Trong hành trình tới Nhật Bản và Hàn Quốc, Beckham đã có bước ngoặt đầu tiên bằng cú đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Hy Lạp ở phút 90+3 trận đấu cuối vòng loại, giúp tuyển Anh hòa 2-2 và giành vé trực tiếp đến World Cup, đẩy tuyển Đức xuống vị trí phải đá play-off.

Khoảnh khắc ấy phần nào giúp người hâm mộ Anh bắt đầu tha thứ cho người đội trưởng tương lai của mình. Nhưng màn chuộc lỗi hoàn hảo nhất vẫn còn ở phía trước!

Cả sân Old Trafford và nước Anh vỡ òa với siêu phẩm đá phạt của David Beckham, đưa tuyển Anh tới World Cup 2002.

Ngày 7/6/2002 tại Sapporo, Anh và Argentina một lần nữa đối đầu nhau ở World Cup. Ký ức về Saint-Etienne bốn năm trước vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người hâm mộ hai đội.

Phút 44, Michael Owen bị Mauricio Pochettino phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho tuyển Anh hưởng phạt đền. Trước chấm 11 m, Beckham đối diện với khoảnh khắc có thể thay đổi toàn bộ hình ảnh sự nghiệp của mình.

Tiền vệ số 7 lạnh lùng đánh bại thủ thành Pablo Cavallero bằng một cú đá cự mạnh, như trút bỏ mọi áp lực, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp tuyển Anh giành chiến thắng 1-0.

Đó không đơn thuần là 3 điểm ở vòng bảng. Đó là màn phục thù ngọt ngào cho thất bại năm 1998, là cú đánh góp phần khiến tuyển Argentina - một trong những ứng viên vô địch sáng giá nhất giải đấu năm ấy - bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời cũng là khoảnh khắc Beckham chính thức thoát khỏi cái bóng của tấm thẻ đỏ tại nước Pháp.

David Beckham đòi lại "cả gốc lẫn lãi" trước tuyển Argentina.

Có lẽ hiếm cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá thế giới trải qua hành trình cảm xúc dữ dội đến vậy: từ bị cả đất nước quay lưng, nhận những lời đe dọa tính mạng, đến việc được hàng triệu người đứng dậy reo hò vì cùng một đối thủ, cùng một sân khấu và đều mang đến cảm xúc khó quên.

World Cup 1998 đã lấy đi của Beckham rất nhiều thứ. Nhưng World Cup 2002 đã trả lại cho anh nhiều hơn thế: danh dự, sự tha thứ và vị trí được trân trọng trong lịch sử bóng đá Anh.