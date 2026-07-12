5 lần tuyển Argentina đại chiến Anh ở World Cup: "Bàn tay của Chúa", Maradona và món nợ với Beckham

Từ “Bàn tay của Chúa”, siêu phẩm solo của Maradona đến thẻ đỏ của Beckham và màn đòi nợ của Tam Sư, có lẽ không cặp đấu nào ở World Cup mang nhiều kịch tính như Anh - Argentina.

Tuyển Anh và Argentina một lần nữa tái ngộ, lần này là tại bán kết World Cup 2026. Điều này khiến người hâm mộ lập tức nhớ tới ký ức về một trong những cặp kỳ phùng địch thủ đặc biệt nhất lịch sử bóng đá thế giới.

64 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở World Cup, 5 lần đối đầu, mỗi trận đấu lại trở thành một chương riêng trong lịch sử bóng đá thế giới với đủ mọi cung bậc: bạo lực, tranh cãi, thiên tài, bi kịch và cả màn đòi nợ ngọt ngào.

WORLD CUP 1962: KHỞI ĐẦU CỦA MỐI DUYÊN NỢ

Lần đầu tiên Anh và Argentina chạm trán ở World Cup diễn ra tại Chile năm 1962, trong khuôn khổ vòng bảng.

Tam sư khi ấy sở hữu thế hệ vàng với Bobby Charlton, Jimmy Greaves hay Ron Flowers và nhanh chóng thể hiện sự vượt trội trước đại diện Nam Mỹ. Ron Flowers mở tỷ số trên chấm phạt đền, Bobby Charlton nhân đôi cách biệt trước khi Jimmy Greaves ghi bàn thứ ba.

Argentina chỉ có được bàn danh dự ở cuối trận và chấp nhận thất bại 1-3. Đó là chiến thắng thuyết phục của người Anh, nhưng không ai có thể ngờ đây mới chỉ là phần mở đầu cho một trong những cuộc đối đầu giàu cảm xúc nhất lịch sử World Cup.

Tuyển Anh và Argentina lần đầu chạm trán nhau tại World Cup cách đây 64 năm.

WORLD CUP 1966: TRẬN CHIẾN GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ

Nếu phải chọn một trận đấu đặt nền móng cho sự thù địch giữa hai nền bóng đá, đó chắc chắn là cuộc đọ sức tại tứ kết World Cup 1966 trên sân Wembley.

Phút 35, đội trưởng Antonio Rattín của Argentina bị trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng, dù khi đó không ai hiểu chính xác ông bị phạt vì điều gì bởi trọng tài không nói được tiếng Tây Ban Nha còn cầu thủ Argentina không hiểu tiếng Đức.

Rattín từ chối rời sân trong gần 8 phút, liên tục phản đối quyết định của trọng tài và tạo nên khung cảnh hỗn loạn hiếm thấy tại World Cup. Cuối cùng, Geoff Hurst ghi bàn duy nhất giúp Anh thắng 1-0 để tiến vào bán kết rồi sau đó lên ngôi vô địch thế giới ngay trên sân nhà.

Nhưng những gì diễn ra sau trận mới thực sự khiến mối quan hệ giữa hai đội trở nên cay đắng. HLV Alf Ramsey của tuyển Anh cấm học trò đổi áo với đối thủ và gọi các cầu thủ Argentina là "animals" (những con thú), phát biểu khiến truyền thông Argentina nổi giận suốt nhiều năm sau đó.

Đặc biệt, chính vụ việc liên quan đến Rattín lại trở thành một trong những nguyên nhân thúc đẩy FIFA đưa thẻ vàng và thẻ đỏ vào sử dụng tại World Cup 1970.

Các cầu thủ Argentina phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài chính.

WORLD CUP 1986: SÀN DIỄN CỦA DIEGO MARADONA

20 năm sau, tuyển Argentina cuối cùng cũng có cơ hội trả món nợ cũ. Trận tứ kết World Cup 1985 trên sân Azteca đã trở thành một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử thể thao thế giới.

Phút 51, Diego Maradona bật cao dùng tay đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Peter Shilton. Các trọng tài không phát hiện ra vấn đề và bàn thắng được công nhận. Sau này, chính Maradona đã gọi pha ghi bàn ấy bằng cái tên bất tử: "Bàn tay của Chúa".

Chỉ 4 phút sau, Maradona tiếp tục tạo nên khoảnh khắc được FIFA bình chọn là "Bàn thắng thế kỷ". Siêu sao người Argentina đi bóng từ giữa sân, vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh, rồi bỏ lại phía sau cả thủ môn Shilton để ghi bàn.

Gary Lineker sau đó gỡ lại 1 bàn ở cuối trận, nhưng không đủ để cứu Tam sư khỏi thất bại 1-2. Giải đấu năm ấy, Argentina đăng quang ngôi vô địch, còn Maradona bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa".

WORLD CUP 1998: BECKHAM VÀ NỖI ĐAU MANG TÊN SIMEONE

Cuộc đấu giữa Anh và Argentina tại World Cup 1998 chứng kiến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử vòng knock-out. Chỉ sau 9 phút, Gabriel Batistuta và Alan Shearer lần lượt ghi bàn cho đội nhà từ chấm phạt đền.

Michael Owen sau đó tạo nên siêu phẩm solo từ giữa sân ở tuổi 18 để đưa Anh vượt lên dẫn trước vào phút 16. Tuy nhiên, Javier Zanetti gỡ hòa cho Argentina ngay trước giờ nghỉ nhờ pha dàn xếp đá phạt ấn tượng.

Thần đồng Michael Owen có pha solo ghi bàn đẳng cấp.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp 2. David Beckham có pha trả đũa Diego Simeone và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người trong hơn 70 phút nhưng tuyển Anh vẫn kiên cường kéo trận đấu tới loạt luân lưu.

Tại đây, David Batty thực hiện không thành công lượt sút quyết định, còn Argentina giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11m để tiến vào tứ kết. Beckham từ người hùng trở thành tội đồ trong mắt người hâm mộ Anh suốt nhiều năm sau đó.

Mọi thứ chỉ thực sự được hóa giải khi tiền vệ này thực hiện thành công quả đá phạt tại vòng loại World Cup 2002, giúp tuyển Anh hòa Hi Lạp 2-2 và chính thức giành vé dự vòng chung kết.

Và rồi tại đây, chính Beckham đã góp công tiễn tuyển Argentina về nước sớm.

David Beckham bị CĐV Anh chỉ trích dữ dội vì tấm thẻ đỏ ngây thơ khi trả đũa Diego Simeone.

WORLD CUP 2002: BECKHAM VÀ MÀN ĐÒI NỢ NGỌT NGÀO

Bốn năm sau bi kịch trên đất Pháp, số phận trao cho Beckham cơ hội sửa sai. Tại vòng bảng World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc, tuyển Anh được hưởng phạt đền sau tình huống Mauricio Pochettino phạm lỗi với Michael Owen trong vòng cấm. Beckham bước lên thực hiện cú đá quyết định, đánh bại thủ môn Pablo Cavallero để ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng 1-0 không chỉ giúp Tam sư đòi lại món nợ năm 1998, mà còn góp phần trực tiếp khiến Argentina, một trong những ứng viên vô địch hàng đầu giải đấu năm ấy, bị loại ngay từ vòng bảng. Đó được xem là một trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất sự nghiệp của cựu đội trưởng tuyển Anh.

David Beckham ăn mừng đầy cảm xúc khi sút tung lưới Argentina tại World Cup 2002.

Sau 5 lần chạm trán ở World Cup, Anh đang nhỉnh hơn về thành tích với 3 chiến thắng, 1 trận hòa (sau đó thua đá luân lưu) và 1 thất bại. Những thống kê quá khứ giờ chỉ còn mang tính chất tham khảo, nhưng sự máu lửa của cặp đấu này chắc chắn là điều sẽ luôn được duy trì.

Theo lịch, trận bán kết giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 16/7 (giờ Việt Nam). Trước đó 1 ngày, Pháp và Tây Ban Nha đối đầu với nhau ở trận bán kết 1.

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