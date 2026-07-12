VAR khiến tiền đạo Thụy Sĩ dính bi kịch ở World Cup, bật khóc sau quyết định của trọng tài

Breel Embolo vừa trở thành tâm điểm theo cách không ai mong muốn: nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ và bật khóc rời sân giữa sự sững sờ của đồng đội.

Phút 67, Dan Ndoye ghi bàn đưa Thụy Sĩ trở lại cuộc chơi, khiến trận tứ kết World Cup 2026 với Argentina bất ngờ nóng lên dữ dội. Đội bóng châu Âu đang có tinh thần hưng phấn và thậm chí bắt đầu nghĩ tới một cuộc lật đổ trước nhà đương kim vô địch Nam Mỹ và thế giới.

Nhưng chỉ 5 phút sau, mọi thứ đảo chiều theo kịch bản nghiệt ngã nhất. Trong một pha tranh chấp ở giữa sân, Leandro Paredes bị trọng tài người Bồ Đào Nha João Pinheiro rút thẻ vàng sau khi va chạm với Breel Embolo. Tuy nhiên, tổ VAR lập tức vào cuộc và yêu cầu xem lại tình huống.

Sau khi trực tiếp theo dõi màn hình bên ngoài sân, ông Pinheiro bất ngờ thay đổi quyết định. Vị vua áo đen xác định Paredes không phạm lỗi, trong khi Embolo đã có hành vi ngã vờ nhằm kiếm về một quả đá phạt cho Thụy Sĩ.

Thẻ vàng dành cho Argentina bị hủy bỏ. Thay vào đó, Embolo là người phải nhận án phạt.

Tình huống Embolo ngã vờ.

Bi kịch nằm ở chỗ tiền đạo của Thụy Sĩ trước đó đã mang trên mình một thẻ vàng. Tấm thẻ mới đồng nghĩa với việc anh lập tức bị truất quyền thi đấu ở phút 72, đẩy đội nhà vào thế phải chơi thiếu người trong gần 20 phút còn lại của trận đấu.

Ống kính truyền hình nhanh chóng ghi lại hình ảnh Embolo ôm mặt bật khóc khi bước ra ngoài đường biên. Tiền đạo 29 tuổi dường như hiểu rằng mình vừa khiến đồng đội rơi vào tình thế vô cùng khó khăn ở thời điểm trận đấu đang cân bằng nhất.

Trọng tài chính người Bồ Đào Nha rút thẻ vàng thứ hai với Embolo, tương đương với một thẻ đỏ gián tiếp.

Embolo bật khóc khi đẩy đội nhà vào thế khó.

Trên mạng xã hội, tình huống này lập tức gây tranh cãi dữ dội. Một bộ phận CĐV Thụy Sĩ cho rằng quyết định quá nghiêm khắc trong bối cảnh của một trận tứ kết World Cup. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều thừa nhận trọng tài và VAR đã đưa ra quyết định chính xác khi các góc quay cho thấy gần như không có tác động đáng kể từ phía Paredes.

Trước đây, VAR chỉ can thiệp ở các tình huống liên quan đến bàn thắng, thẻ đỏ, việt vị. Tuy nhiên tại World Cup 2026, FIFA đã mở rộng phạm vi can thiệp của VAR, khi các tình huống rút thẻ hay không rút thẻ (cả thẻ vàng lẫn thẻ đỏ), phạt góc hay không phạt góc, có tác động lên hàng rào khi đá phạt hay không đều được đưa vào xem xét.