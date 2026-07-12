Harry Kane tịt ngòi đã có Bellingham: Khi điều đáng sợ nhất của Anh ở World Cup đã xuất hiện!

Từng bị dẫn bàn, từng chơi dưới sức và có lúc suýt bị thua thêm, nhưng tuyển Anh vẫn biết cách để vượt qua Na Uy. Đó có lẽ là dấu hiệu cho thấy sự đáng gờm của đội bóng này.

Nếu nhìn vào những gì diễn ra tại Miami rạng sáng nay (12/7), chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy có thể chưa đẹp được như kỳ vọng của một bộ phận khán giả, nhưng đây lại là một thắng lợi mang giá trị rất lớn. Bởi lần đầu tiên ở World Cup 2026, tuyển Anh thắng một trận đấu mà Harry Kane không ghi bàn.

Trong 5 trận đấu trước đó, tiền đạo này gánh vác phần lớn hàng công, với 6 bàn thắng trong 4 trận. Trận duy nhất Harry Kane không ghi bàn, tuyển Anh bị Ghana cầm hòa 0-0. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.

Trước giờ bóng lăn, mọi sự chú ý đổ dồn vào màn so tài giữa hai số 9 xuất sắc nhất thế giới hiện tại: Harry Kane và Erling Haaland. Một người là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh, người còn lại là cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất của bóng đá châu Âu trong nhiều năm qua. Nhưng cuối cùng, nhân vật quyết định trận đấu lại là Jude Bellingham.

Trên thực tế, tuyển Na Uy đã làm điều mà không nhiều đội tuyển ở World Cup 2026 làm được trước Anh: khiến Tam sư rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Bàn mở tỷ số của Andreas Schjelderup ở phút 36 là phần thưởng xứng đáng cho cách tiếp cận đầy táo bạo của đại diện Bắc Âu. Họ không co cụm trước Anh, không chỉ trông chờ vào Haaland mà sẵn sàng chơi đôi công, pressing và tận dụng mọi sai lầm nơi hàng thủ đối phương.

Trong khoảng 20 phút cuối hiệp một, người ta lại thấy hình ảnh quen thuộc của tuyển Anh ở những giải đấu lớn: nhiều ngôi sao nhưng thiếu ý tưởng, kiểm soát bóng nhưng không tạo ra đủ sức ép. Thậm chí nếu Sorloth xử lý tốt hơn trong tình huống 2 đấu 1 ở phút 44, Na Uy đã có ghi nhân đội cách biệt.

Rất may cho tuyển Anh, Bellingham xuất hiện. Bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ không chỉ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát mà còn thay đổi hoàn toàn tâm lý của hai đội. Nếu như Na Uy bước vào phòng thay đồ với cảm giác tiếc nuối, thì Anh hiểu rằng họ vẫn còn cơ hội sửa sai.

Và rồi khi trận đấu bước sang hiệp phụ, một lần nữa ngôi sao của Real Madrid lại lên tiếng. Sai lầm của thủ môn Nyland chắc chắn sẽ còn ám ảnh người Na Uy rất lâu nữa. Nhưng những đội bóng lớn luôn biết cách trừng phạt đối thủ ở khoảnh khắc như vậy, và Bellingham đã làm đúng điều mà những cầu thủ đẳng cấp thế giới phải làm: xuất hiện đúng lúc nhất có thể.

Ở tuổi 23, Bellingham đang chơi thứ bóng đá vượt xa tuổi tác của mình. Cầu thủ này ghi bàn, kiến tạo, tranh chấp, điều tiết nhịp độ và thậm chí còn mang dáng dấp thủ lĩnh tinh thần của cả đội. Hình ảnh tiền vệ này chạy không biết mệt trong hơn 100 phút giữa cái nóng khắc nghiệt ở Miami có lẽ là biểu tượng rõ nhất cho tuyển Anh hiện tại.

Trong nhiều năm, người Anh luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: "Nếu Harry Kane bị khóa chặt thì ai sẽ cứu đội tuyển?". Nhưng World Cup 2026 dường như đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ thực sự.

Kane vẫn cực kỳ quan trọng, vẫn là thủ lĩnh phòng thay đồ và vẫn là mối đe dọa thường trực với mọi hàng thủ. Tuy nhiên, tuyển Anh bây giờ đã có thêm những người đủ khả năng gánh đội ở những thời điểm quyết định. Điều này được thể hiện rõ nét ở 2 trận gặp Mexico và Na Uy, nơi Bellingham đều lập cú đúp để giúp đội nhà thắng trận.

Điều thú vị là dù giành vé vào bán kết, HLV Thomas Tuchel vẫn không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Đức thừa nhận đội bóng mắc quá nhiều sai lầm và thiếu sự trôi chảy trong lối chơi.

Nhưng có lẽ chính điều đó mới khiến phần còn lại của giải đấu phải dè chừng. Tuyển Anh đã vào bán kết dù chưa chơi đúng với phiên bản tốt nhất của mình. Họ từng bị CHDC Congo dẫn bàn ở vòng 1/8 trước khi lội ngược dòng. Họ vượt qua Mexico trong trận đấu đầy áp lực tại sân Azteca. Và giờ là màn ngược dòng trước Na Uy - đội bóng vừa khiến Brazil phải xách vali về nước chỉ một tuần trước đó.

Những đội tuyển vô địch World Cup thường có một điểm chung: họ biết cách vượt qua nghịch cảnh bằng bản lĩnh của mình. Bởi thế, 2 thắng vừa qua không chỉ mang tới tấm vé vào bán kết, mà nó còn là minh chứng cho bản lĩnh của tập thể dưới tay HLV Tuchel.

Và khi những áp lực về lựa chọn nhân sự dần được để lại phía sau, giờ là lúc tuyển Anh có thể tự tin nghĩ đến việc “đưa bóng đá trở về nhà” – giành chức vô địch World Cup!