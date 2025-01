Vụ trộm kim cương trị giá hàng triệu USD

Những kẻ bất bại 2 : Pantera (Tựa quốc tế: Den of Thieves 2 : Pantera ) là hậu truyện của bộ phim hành động tội phạm ra mắt năm 2018 do Gerard Butler đóng chính. Dù không quá bùng nổ tại phòng vé, phần một vẫn hốt hơn 80 triệu USD toàn cầu so với kinh phí vỏn vẹn 30 triệu USD.

Thành tích đó khiến nam chính kiêm nhà sản xuất Gerard Butler quyết định bỏ tiền thực hiện phần tiếp theo, hứa hẹn tạo thành một series hấp dẫn và ăn khách.

Cuộc đụng độ bất ngờ ở châu Âu

Phần đầu Những kẻ bất bại kể về cuộc đối đầu giữa một nhóm tội phạm tinh vi và đội cảnh sát do Nick O’Brien (Gerard Butler) chỉ huy, đặt bối cảnh tại Los Angeles.

Phần hai có nội dung hoàn toàn độc lập, đưa người xem đến những con phố đầy rẫy tội phạm ở châu Âu.

Tại đây, tên cướp Donnie Wilson (O'Shea Jackson Jr.) đã gia nhập băng đảng mafia khét tiếng Panther. Nhân vật chính Nick thì không còn làm trong lực lượng cảnh sát nữa, liên tục lần theo dấu vết của Donnie và đến tận Nice (Pháp) để tìm gặp hắn.

Những sự việc không lường trước dẫn cựu cảnh sát đi đến quyết định bắt tay với “người quen” cũ để thực hiện phi vụ đầy nguy hiểm: Đánh cắp một viên kim cương đỏ, trị giá hàng triệu USD tại sàn giao dịch kim cương lớn nhất thế giới.

Tạo hình của Gerard Butler trong vai chính Nick O’Brien.

Thực tế, Den of Thieves lấy cảm hứng khá nhiều từ bộ phim tội phạm kinh điển Heat (1995), nhưng có những thay đổi hợp lý để tạo dấu ấn riêng. Cả hai đều thành công khi xây dựng mối quan hệ kỳ lạ giữa hai phe cảnh sát - tội phạm, từ thù chuyển thành bạn.

Ê-kíp thực hiện phần đầu được giữ nguyên, gồm đạo diễn kiêm biên kịch Christian Gudegast, hai ngôi sao Gerard Butler và O'Shea Jackson Jr. Kịch bản được lấy cảm hứng từ một vụ trộm kim cương có thật xảy ra năm 2003 tại Antwerp (Bỉ) với nhiều thủ đoạn khá tinh vi.

Nhà làm phim thêm thắt nhiều tình tiết để tạo liên kết với các nhân vật Nick – Donnie, đồng thời phát huy công thức làm nên thành công của phần một.

Điểm sáng của phần hai là bối cảnh châu Âu với phần lớn các quay được thực hiện tại Anh và Quần đảo Canary. Ê-kíp dành nhiều thời gian lựa chọn các địa điểm đẹp, giúp làm nổi bật không khí căng thẳng, kịch tính của câu chuyện.

Những pha rượt đuổi nghẹt thở, màn đấu súng ấn tượng giúp tăng thêm sự hấp dẫn cho phim.

Kế hoạch trộm cắp của băng đảng cũng là yếu tố giữ chân người xem. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của các nhân vật đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, tạo được sự hồi hộp và giúp câu chuyện thêm phần lôi cuốn.

Một vài hình ảnh trong phim.

Gerard Butler không gây thất vọng

Gerard Butler là một trong số ít diễn viên người Scotland thành danh ở Hollywood, ghi dấu qua hàng loạt bom tấn đình đám như 300 (2006), Law Abiding Citizen (2009), Gods of Egypt (2016)…

Đặc biệt, bộ ba phim Olympus Has Fallen (2013), London Has Fallen (2016) và Angel Has Fallen (2019) tiếp tục củng cố vị thế của anh như một trong những ngôi sao hành động hàng đầu tại Hollywood.

Tất nhiên, Gerard Butler vẫn chưa có được quyền lực ngôi sao như các đàn anh Dwayne Johnson, Tom Cruise hay Keanu Reeves. Song, tài tử Scotland vẫn để lại dấu ấn riêng qua nhiều tác phẩm đáng nhớ.

Bước sang tuổi 55, Gerard Butler không hề có dấu hiệu giảm phong độ. Dù không còn trẻ trung, tài tử vẫn ghi điểm khi thể hiện những cảnh hành động nguy hiểm, khó đóng.

Vai Nick O’Brien trong Den of Thieves tiếp tục khẳng định anh là một ngôi sao bền bỉ, không ngừng nỗ lực để chinh phục vai diễn, mang đến cho khán giả những trải nghiệm hành động đầy kịch tính và chân thực.

Gerard Butler vẫn phong độ dù đã bước qua tuổi 55.

Khi ra mắt, Những kẻ bất bại 2 : Pantera không được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt. Phim bị xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với 59% bình chọn từ giới chuyên môn.

Phần lớn đánh giá ê-kíp chỉ đang tìm cách “vắt sữa” thương hiệu. Phim có phần hành động tốt nhưng cốt truyện lại thiếu mới mẻ, tính cách và số phận các nhân vật chưa được phát triển tốt.

Dẫu vậy, tác phẩm vẫn thu hút khán giả. Trong tuần mở màn, phim đã hốt hơn 20 triệu USD toàn cầu, vượt kỳ vọng của nhà sản xuất. Theo Box Office Mojo , Tác phẩm đánh bại các đối thủ như Mufasa: Vua sư tử và Nhím Sonic 3 để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần.

Đáng tiếc, dự án chưa được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt, không lọt nổi vào top 5 của Box Office Vietnam.

Điểm trừ của phim là thời lượng dài (145 phút). Nửa đầu có nhiều cảnh quay khá chậm, dễ khiến người xem mất kiên nhẫn. Đạo diễn hơi tham lam trong khâu biên tập khi không cắt bỏ nhiều cảnh thừa, đóng vai trò không quan trọng.

Hơn nữa, kịch bản phim khá mỏng với nhiều phân đoạn khá dễ đoán. Ở cuối, ê-kíp cố tình cài cắm một vài tình tiết làm bàn đạp cho phần sau nhưng hơi lộ liễu.

Nhìn chung, Những kẻ bất bại 2: Pantera có cốt truyện chưa thực sự mới mẻ. Song, tác phẩm vẫn đậm tính giải trí, là lựa chọn hấp dẫn với những ai yêu thích thể loại hành động.