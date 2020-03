Vụ trộm chó bị đốt xe, đánh tử vong: Triệu tập nhiều người vẫn chưa tìm ra nghi phạm gây án

Ngày 1/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra làm rõ liên quan đến vụ 2 người nghi trộm chó bị đánh thương vong tại xã Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An) vào ngày 27/2 vừa qua.



Theo Công an tỉnh Nghệ An, sau khi xảy ra vụ việc 2 người bị đánh thương vong trong đêm, lực lượng chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

3 con chó được người dân phát hiện khi vây bắt 2 thanh niên.

Cơ quan công an đã tiến hành triệu tập nhiều người để điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn chưa tìm ra được người nào là nghi phạm của vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 3h30’ ngày 27/2, người dân phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy có hành vi câu trộm chó trên địa bàn xã Mã Thành nên đã vây bắt. Sau khi vây bắt, người dân đánh đập và đốt chiếc xe máy của 2 người này.

Nhận được tin báo vụ việc, ban công an xã Mã Thành đã đến hiện trường thì phát hiện hai nam thanh niên nằm bất tỉnh, cạnh đó là chiếc xe máy bị đốt cháy cùng 3 con chó, 1 bộ kích điện.

Chiếc xe máy của 2 thanh niên bị đốt cháy.

Cả hai sau đó được đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu. Tuy nhiên một người đã tử vong. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Trần Văn H. (SN 1993, trú xã Xuân Thành, Yên Thành).

Người còn lại là Trần Văn M. (SN 1993; cùng trú xã Xuân Thành, Yên Thành) bị thương, vỡ xương cánh tay và đa chấn thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Thành nơi 2 người này sinh sống cho biết, cả 2 thanh niên trong vụ việc trên trú cùng làng, là anh em họ với nhau và không có công việc ổn định. Nhiều lần, cả 2 đã từng bị người dân trên địa bàn huyện khác vây đánh vì hành vi câu trộm chó.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.