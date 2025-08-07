HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ trộm cắp hy hữu tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH |

Công an phường tại Đà Nẵng vừa phá một vụ trộm cắp hy hữu giữa hai đối tượng “hai ngón” với nhau.

Ngày 7-8, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ làm rõ một vụ trộm cắp hy hữu, khi một đối tượng trộm cắp điện thoại của một kẻ trộm khác.

Trước đó, ngày 4-8, từ tin báo của người dân, Công an phường Hòa Cường phối hợp Công an phường Cẩm Lệ tiến hành xác minh và làm việc với Trần Ngô Chung (SN 1995, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ trộm cắp hy hữu giữa hai kẻ trộm tại Đà Nẵng gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Đối tượng trộm cắp Trần Ngô Chung (bên trái) và L.T.P. tại cơ quan công an

Qua đấu tranh, Chung thừa nhận đã "cuỗm" một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold từ một thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Điều bất ngờ là sau đó không lâu, một thiếu niên tên L. T. P. (SN 2008, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cũng đến Công an phường Hòa Cường để làm việc.

Tại đây, thiếu niên này đầu thú, thừa nhận chiếc điện thoại trên là của mình nhưng cũng là vật trộm được của một người khác trước đó.

Tại cơ quan công an, bên cạnh việc khai nhận toàn bộ hành vi trộm chiếc điện thoại nói trên, L. T. P. cũng thừa nhận đã trộm thêm 2 vụ, chuyên nhắm vào túi xách của người dân bất cẩn tại số 99 Nại Nam 8 (trên địa bàn phường Hòa Cường).

Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề "hai ngón", thiếu niên này cũng bẩn cẩn, để đối tượng Trần Ngô Chung trộm mất chiếc điện thoại là tang vật trộm cắp của mình.

Hiện công an đang làm rõ hành vi của cả hai đối tượng để xử lý.

