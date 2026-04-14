Vụ trẻ mầm non nghi bị bạo hành: Tạm đình chỉ cô giáo có “tác động” vào đầu cháu bé

Vĩnh Gia |

Tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô L.T.T.N., giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (Hà Tĩnh), để xác minh vụ việc trẻ nghi bị bạo hành trong lớp.

Clip vụ việc

Trưa 14-4, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà, cho biết nhà trường đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên L.T.T.N. để chính quyền địa phương, công an điều tra, làm rõ sự việc.

"Tôi cũng rất bất ngờ trước sự việc này, quan điểm của nhà trường là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, dung túng" - cô Vân Anh cho biết.

Liên quan sự việc, anh T.T.A., cha cháu bé, cho biết gia đình rất buồn và thất vọng.

"Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ một ngày con chúng tôi phải gánh chịu những hành động như vậy. Chúng tôi gửi gắm con với sự tin tưởng, nhưng khi thấy cách cô giáo hành xử như vậy không thể yên tâm. Cháu còn nhỏ, việc bị tác động như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý" - anh A. nói.

Vụ trẻ mầm non nghi bị bạo hành trong lớp. Đình chỉ cô giáo có “tác động” vào cháu bé - Ảnh 1.

Hình ảnh cô N. "tác động vật lý" vào đầu trẻ mầm non

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 13-4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh nữ giáo viên được cho đã có hành vi "tác động" vào đầu một cháu bé tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen; tỉnh Hà Tĩnh).

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 11 phút cùng ngày tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có 2 giáo viên đang đứng lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Đáng chú ý, một nữ giáo viên mặc áo đỏ từ phía ngoài đi vào, sau đó có hành vi được cho là đưa tay túm tóc và "tác động" vào phần đầu một bé trai. Ngay sau đó, cháu bé có phản xạ đưa tay ôm đầu.

Clip dài 57 giây nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại và bức xúc trước hành vi chưa phù hợp trong môi trường giáo dục mầm non.

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

