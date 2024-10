Vụ trẻ mầm non bị đánh bầm tím người: Trường học có động thái bất ngờ

Vụ việc nhiều trẻ mầm non bị đánh bầm tím người được xác định xảy ra tại lớp 5 tuổi A2, Trường Mầm non Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Báo Dân trí đưa tin, trong ngày 8/10, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã yêu cầu phía nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với cô Đ.T.S., người được phân công trông giữ các cháu lớp 5 tuổi A2 của nhà trường.

Sáng 9/10, bà Phạm Thị Kiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi họp bàn với các đơn vị liên quan, nhà trường đã rút lại việc tạm đình chỉ công tác trông trẻ đối với cô giáo S. để làm rõ thêm.

"Đối với 2 cháu bị bạn đánh phải nhập viện đã ổn định trở lại, ăn uống bình thường, sức khỏe tốt. Riêng cháu bé đánh bạn, sáng nay (9/10), nhà trường phối hợp với gia đình đưa trẻ đi khám xem có biểu hiện gì khác thường hay không", bà Kiên nói.

Hình ảnh trẻ mầm non bị đánh bầm tím người. Ảnh: VietNamnet

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ việc trẻ mầm non bị đánh bầm tím cơ thể tại Trường Mầm non Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo Trường Mầm non Nghĩa Lộc thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, thăm hỏi động viên các cháu bị đánh ở lớp mẫu giáo 5 tuổi A2 để trẻ đi học trở lại trường bình thường trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, thông tin trên VietNamnet, Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn đã có báo cáo về hình học sinh bị bạn cùng lớp đánh tại Trường Mầm non Nghĩa Lộc.

Nội dung báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn cho hay, lớp 5 tuổi A2 có 43 trẻ, do 2 giáo viên chủ nhiệm gồm cô Trần Quỳnh Mai và Lê Thị Ly.

Chiều 7/10, trường phân công cô Mai cập nhật thông tin nhà trường lên cơ sở dự liệu tại phòng y tế và cô Ly đến phòng khác chuẩn bị nội dung bài soạn, đồ dùng để tham gia hội thảo chuyên môn trường, cụm trường theo kế hoạch của phòng GD&ĐT.

Sau đó, nhà trường bố trí cô S. sang quản lý lớp trong thời gian 2 cô giáo trên đi làm nhiệm vụ khác. Trong quá trình quản lý lớp bắt đầu từ 14h30 đã xảy sự việc 1 trẻ có thể đã đánh 6 bạn gây thương tích (bầm tím) nhiều mức độ trên cơ thể, đến cuối buổi khi trả trẻ, cô Mai mới phát hiện. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh đã đưa trẻ đi khám.

Những vết thương sau lưng trẻ. Ảnh: Dân trí

Ngay trong tối cùng ngày, nhà trường đã đến từng gia đình để trao đổi, xin nhận lỗi với phụ huynh trong công tác quản lý, giáo dục chăm sóc trẻ.

Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn đã yêu cầu Trường Mầm non Nghĩa Lộc báo cáo cụ thể tình hình của nhà trường, công tác quản lý, phân công, phân nhiệm, tình hình dạy học, chăm sóc trẻ, việc phát hiện trẻ bị đánh, trách nhiệm của giáo viên.

Phòng GD&ĐT yêu cầu Trường Mầm non Nghĩa Lộc báo cáo cụ thể, chính xác thông tin về vụ việc. Có hay không việc giáo viên, nhân viên hoặc để người lớn tác động hành vi lên trẻ. Phòng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách lớp và tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên viết tường trình, cam kết với chính quyền, ngành và cơ quan an ninh về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Phòng GD&ĐT kiến nghị UBND huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Lộc tạm đình chỉ giáo viên quản lý lớp thời điểm xảy ra vụ việc; đồng thời chỉ đạo cơ quan công an kịp thời điểu tra, báo cáo để có biện pháp xử lý trên tinh thần sai đến đâu, chịu trách nhiệm đến đó.