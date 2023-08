Vụ tranh chấp 'đất vàng' phố Bà Triệu: Luật sư tập sự lĩnh án vì 'bắt tay' đại gia làm cam kết giả

Làm Bản cam kết giả lấy 3 triệu đồng

Ngày 31/8, TAND Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với bị cáo Lê Phùng Hưng (47 tuổi, trú huyện Đông Anh) về tội Giả mạo vị trí công tác, theo Điều 339, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 15/4/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận công văn của Cơ quan CSĐT Công an thành phố về việc chuyển hồ sơ xác minh đối với hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc, có liên quan đến 2 điều tra viên Đỗ Đức N. và Nguyễn Hùng C. (thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội).

Đến ngày 20/4/2021, bị cáo Lê Phùng Hưng, đến Văn phòng Cơ quan CSĐT tự thú, khai nhận hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Ông Lương Xuân Hiển cùng vợ trong phiên xử tranh chấp đất vàng.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ vật chứng, trưng cầu giám định và điều tra. Kết quả xác định, ngày 5/6/2019, ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, trú tại 192 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa) gửi đơn tố giác ông Lương Xuân Hiển (SN 1956, cựu Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà, đất của ông Thủy tại số 296 - 298 - 300, phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng và 2 căn nhà liền kề tại số A1.14 và A1.15, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình.

Do đó, ngày 6/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phân công điều tra viên Đỗ Đức N. và Nguyễn Hùng C. tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin. Quá trình làm nhiệm vụ, điều tra viên C. đã vào sổ, lấy giấy triệu tập số 1835/PC03 ngày 20/6/2019 và đến nơi ở của ông Hiển để tống đạt giấy triệu tập nhưng ông Hiển không có mặt tại địa chỉ trên.

Cùng lúc đó, phía ông Thủy đến một Văn phòng luật sư (ở đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân) nhờ luật sư Nguyễn Văn T., hỗ trợ tư vấn pháp lý. Tại đây, ông Thủy được tư vấn "để có cơ sở đòi được tài sản thì ông phải có tài liệu thể hiện việc ông Hiển nhận đứng tên hộ ông Thủy những tài sản là nhà, đất tại số 296 - 298 - 300 Bà Triệu và 2 căn liền kề số A1.14 và A1.15 Hoàng Hoa Thám..."

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Lê Phùng Hưng khi này đang là luật sư tập sự đi theo học hỏi luật sư Nguyễn Văn T. nên được tham gia, nghe và biết về vụ việc của ông Thủy.

Ngày 19/8/2019, Hưng xin ông Thủy số điện thoại của ông Hiển, rồi giả mạo là “Tuấn - Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội” gọi điện, hẹn gặp ông Hiển để làm việc.

Cơ quan truy tố cho rằng, trước khi gặp ông Hiển, Hưng đến gặp điều tra viên C. lấy giấy triệu tập số 1835/PC03 mà trước đó chưa gửi được cho ông Hiển. Sau khi lấy giấy, Hưng không gửi ngay cho ông Hiển mà đi gặp ông Thủy "đặt vấn đề" để Hưng giúp làm giả “ Bản cam kết ” nội dung ông Hiển đứng tên hộ ông Thủy các tài sản là nhà, đất tại số 296-298-300 Bà Triệu và 2 căn liền kề số A1.14 và A1.15 Hoàng Hoa Thám... Do mong muốn đòi được tài sản nên ông Thủy đồng ý.

Ông Nguyễn Thanh Thủy trong phiên tòa tranh chấp đất đã xét xử.

Đại gia nộp cam kết giả gây khó khăn cho điều tra

Thực hiện kế hoạch làm giả "Bản cam kết", Hưng liên hệ với người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) nhờ giúp đỡ. Hoàng đã chỉ cho Hưng lấy chữ ký của ông Hiển vào góc dưới bên phải tờ giấy trắng khổ A4, rồi chèn nội dung mà Hưng muốn chèn; Hoàng còn đưa cho Hưng 1 chiếc bút có chứa loại mực bay màu để Hưng tự viết đoạn văn bản trên tờ giấy trắng, gập đôi nội dung giao nhận giấy triệu tập cho ông Hiển.

Khi đến gặp ông Hiển, Hưng giới thiệu là cán bộ PC03 đến giao giấy triệu tập và yêu cầu ký nhận vào tờ giấy đã chuẩn bị từ trước. Sau khi lấy được chữ ký của ông Hiển, Hưng mang về thuê Hoàng đánh máy, in chèn nội dung: “ Bản cam kết có nội dung ông Hiển đứng tên hộ tài sản là nhà, đất tại số 296 - 298 - 300 Bà Triệu và 02 (hai) căn liền kề số A1.14 và A1.15 Hoàng Hoa Thám ” vào tờ giấy trắng khổ A4 có chữ ký của ông Hiển.

Hưng đã trả công cho Hoàng 2,5 triệu đồng; còn Hưng mang "Bản cam kết giả" về giao cho ông Thủy và được ông Thủy trả 3 triệu đồng.

Viện kiểm sát xác định, ông Thủy đã sử dụng "Bản cam kết giả" này giao nộp cho cơ quan điều tra, hành vi của ông Thủy ảnh hưởng đến công tác điều tra, làm rõ bản chất vụ việc.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Lê Phùng Hưng khai không biết nhân thân, lai lịch của đối tượng Hoàng.

Đối với điều tra viên N., kết quả điều tra xác định ông này là chỉ huy trực tiếp và chỉ đạo điều tra viên C. xác minh giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Thanh Thủy. Quá trình giải quyết nguồn tin, ông N. không biết Hưng đã giả mạo vị trí công tác để lấy được chữ ký của ông Hiển. Trong khi, điều tra viên C. bị đánh giá đã không thực hiện đúng quy định mà đưa giấy triệu tập cho Lê Phùng Hưng nhờ giao cho ông Hiển, việc làm của ông C. để Hưng lợi dụng lấy được chữ ký của ông Hiển và làm giả bản cam kết.

Do hai điều tra viên không biết việc Hưng giả mạo vị trí công tác để làm ảnh hưởng kết quả giải quyết vụ việc nên không đồng phạm với Hưng.

Đối với luật sư Nguyễn Văn T. và ông Nguyễn Thanh Thủy, cơ quan tố tụng cho rằng, kết quả điều tra xác định hai người đều biết để đòi lại tài sản từ ông Lương Thế Hiển phải có bản cam kết nhưng thực tế ông Hiển không ký bản cam kết. Sau khi Hưng làm giả bản cam kết, ông Thủy đã giao nộp cho cơ quan điều tra, làm ảnh hưởng kết quả giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, luật sư T. và ông Thủy đều không biết Hưng đã giả mạo vị trí công tác để lấy được chữ ký của ông Hiển, rồi làm giả bản cam kết nên không đồng phạm.