Vụ tranh cãi tiền công phá dỡ nhà ở Hà Nội: Thông tin từ chủ nhà

Chủ nhà là anh Nguyễn Hải B. đã có trình báo sự việc với Công an phường Tương Mai.

Liên quan đến vụ tranh cãi tiền công phá dỡ công trình xảy ra tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, ngày 7/10, Công an phường Tương Mai tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Hải B. (SN 1993, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) và đề nghị xác minh sự việc.

Theo lời chủ nhà, trước đó, gia đình anh thuê chị Nguyễn Thị L. (SN 1982, trú phường Tương Mai, Hà Nội) phá dỡ công trình tại nhà của anh này ở ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai.

Trong quá trình thi công, 2 bên xảy ra mâu thuẫn trong việc phá dỡ và 2 bên chấm dứt hợp đồng. Anh B. đã chuyển cho chị L. số tiền 20 triệu đồng. Từ việc chấm dứt hợp đồng sớm đã dẫn đến việc 2 bên mâu thuẫn và có video mâu thuẫn giữa anh B. và chị L.

Công an phường Tương Mai hiện chưa làm việc được với chị L. để xác định ai là người đăng tải các video lên mạng xã hội.

Người đàn ông được cho là chủ nhà và công trình đã được phá dỡ xong xuôi trong 15 ngày. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là chủ nhà tranh cãi với một phụ nữ - người được cho là được thuê thực hiện phá dỡ công trình. Trong clip, người phụ nữ đòi tiền công nhưng chủ nhà không trả, phủ nhận việc thuê người phụ nữ phá dỡ công trình và 2 bên không có hợp đồng.

Trong khi đó, người phụ nữ nói: “Em là người thuê, giục chị đến đây làm. Chị phá cho em cả cái nhà. Bây giờ làm xong công trình rồi em lại không thanh toán tiền”. Người này cũng cho biết vẫn còn lưu tin nhắn trao đổi giữa 2 bên.

Cũng theo nội dung trong clip, bên thi công đã thực hiện phá dỡ công trình trong vòng 15 ngày. Thời điểm xảy ra tranh cãi, công trình đã được phá dỡ hoàn toàn.

Thông tin trên báo VOV, lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho hay, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và đang tiến hành giải quyết. Theo chỉ huy Công an phường Tương Mai, sự việc đã xảy ra từ trước, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các thông tin liên quan đến thỏa thuận phá dỡ, người thuê thực hiện công việc, trách nhiệm của các bên cũng như khoản tiền công (nếu có).