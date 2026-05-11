Vụ tống tiền tỷ USD rúng động giới tài chính: Tỷ phú bị cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, cả gia đình liên luỵ

Năm 2022, Wesley Edens - đồng sáng lập Fortress Investment Group kiêm đồng sở hữu đội bóng Milwaukee Bucks - đã phản hồi tin nhắn trên LinkedIn từ một nữ doanh nhân gốc Hoa. Hành động tưởng chừng xã giao này mở đầu cho một chuỗi bi kịch pháp lý và âm mưu tống tiền rúng động Phố Wall.

Khởi đầu của một mối quan hệ sai lầm

Wesley Edens (64 tuổi) là tỷ phú nổi tiếng với những vụ đặt cược tài chính ngược dòng đầy táo bạo. Sau khi ly hôn người vợ gắn bó lâu năm, Edens bắt đầu liên lạc với Changli “Sophia” Luo (46 tuổi) - một phụ nữ cũng vừa ly hôn, hiện điều hành một tổ chức phi lợi nhuận tại Manhattan. Tuy nhiên, mối quan hệ ngắn ngủi đã nhanh chóng biến tướng thành một âm mưu tống tiền tinh vi.

Năm ngoái, Luo đã bị truy tố với cáo buộc cố tình tống tiền Edens hơn 1,2 tỷ USD. Cô đe dọa sẽ công khai các đoạn video và hình ảnh nhạy cảm giữa hai người nếu không được đáp ứng yêu cầu. Theo các công tố viên, Luo không chỉ nhắm vào Edens mà còn liên lạc với các thành viên gia đình ông, đe dọa sẽ tiếp cận các nhà đầu tư nhằm hủy sự nghiệp của vị tỷ phú.

Sophia Luo bị cáo buộc 4 tội danh, bao gồm tống tiền và tiêu hủy hồ sơ. Sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 500.000 USD, cô hiện đang bị quản thúc tại gia để chờ ngày xét xử vào cuối năm nay.

Dù trong các tài liệu pháp lý, mục tiêu của vụ tống tiền chỉ được ghi là “Nạn nhân số 1”, nhưng sau khi tờ Wall Street Journal liên hệ, người đại diện của Edens đã xác nhận ông chính là nhân vật trong cuộc. Phía Edens cho biết ông đã chủ động liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân và gia đình.

Vụ việc này là một minh chứng điển hình cho những rủi ro về danh tiếng và kinh doanh mà các lãnh đạo cấp cao phải đối mặt khi các mối quan hệ cá nhân đổ vỡ. Thông thường, các nạn nhân giàu có rất ngại báo cảnh sát vì sợ lộ đời tư, nhưng Edens đã chọn cách đối mặt và sẵn sàng ra tòa làm chứng.

Các tài liệu điều tra cho thấy một sự thay đổi tâm lý chóng mặt của Luo:

Tháng 6/2023: Luo gửi thư tình cho Edens, nói rằng cô yêu ông từ tận đáy lòng. Edens không phản hồi.

Tháng 11/2023: Luo dùng tên giả để thâm nhập vào phòng khám nơi bạn gái của Edens đang làm việc để bôi nhọ ông.

Sau đó: Luo tuyên bố căn hộ của mình có camera và đã ghi lại mọi hành động của Edens khi cô đang trong tình trạng mất khả năng nhận thức.

Cuộc đàm phán nghìn tỷ và bằng chứng giả mạo

Để tránh ồn ào, Edens ban đầu đồng ý tham gia hòa giải và chấp nhận chi 6,5 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi phát hiện mình bị nhiễm virus HPV-16 (một loại virus lây qua đường tình dục), Luo đã lật kèo và đòi bồi thường lên tới 1,215 tỷ USD.

Tháng 5 năm ngoái, FBI đã khám xét căn hộ của Luo tại Manhattan và phát hiện những bằng chứng gây sốc. Hai chiếc điện thoại được giấu trong giỏ đồ giặt và hộp đựng băng vệ sinh. Trong điện thoại chứa nhiều video và hình ảnh nhạy cảm được cắt ghép gương mặt của Edens vào thân hình của người đàn ông khác bằng công nghệ.

Ngày 14/6 năm ngoái, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ Luo ngay tại sân bay JFK khi cô đang cố gắng lên máy bay để trốn sang Trung Quốc.

Theo: WSJ