Vụ TikToker chê bánh mì: Cân nhắc khi mời KOLs làm đại sứ truyền thông lễ hội

Cao Nguyên |

Sau vụ nữ TikToker gây tranh cãi với phát ngôn chê bánh mì từng làm đại sứ mạng xã hội, truyền thông cho một lễ hội cấp tỉnh tại Đắk Lắk vào năm 2023.

Liên quan đến vụ việc phát ngôn chê bai bánh mì, cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền và tìm lại các clip trước đây của nữ TikToker H.L.

Nữ TikToker H.L. gây tranh cãi khi phát ngôn về bánh mì

Đáng chú ý, nhân vật này từng được mời làm đại sứ mạng xã hội, truyền thông cho một lễ hội cấp tỉnh tại Đắk Lắk vào năm 2023.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết qua theo dõi trên truyền thông, đã nắm được thông tin về phát ngôn gây tranh cãi của TikToker H.L. Tuy nhiên, đơn vị không quản lý các TikToker.

Theo vị này, trước đây, việc mời các KOLs tham gia quảng bá lễ hội do Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) phụ trách nhằm lan tỏa hình ảnh địa phương. Tại thời điểm đó, nữ TikToker H.L. không có những phát ngôn gây tranh cãi.

"Với những người có phát ngôn chưa chuẩn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cân nhắc không mời tham gia hoạt động truyền thông cho các lễ hội thời gian tới. Chúng tôi cũng đã trao đổi với các cộng tác viên truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương cân nhắc với những phát ngôn của mình" - vị này thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, H.L. là nữ TikToker có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 3,1 triệu người theo dõi.

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng với đoạn clip ghi lại cảnh H.L. bày tỏ quan điểm về việc ăn bánh mì.

Trong clip, TikToker này cho rằng cô chỉ ăn bánh mì lúc "đói khát, khổ cực", đồng thời thể hiện thái độ chê bai khi thưởng thức món ăn phổ biến ở Việt Nam.

Phát ngôn trên đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Sau đó, H.L. đăng lời xin lỗi, cho biết chỉ chia sẻ cảm xúc cá nhân tại thời điểm đó, không có ý nói những người nghèo khổ mới ăn bánh mì.

Dù vậy, tranh cãi xung quanh vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

