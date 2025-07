Vụ TikToker Bốp bị tai nạn tại Đức: Số tiền kêu gọi quên góp trên GoFundMe chạm 2 tỷ sau 2 ngày

Vụ tai nạn nghiêm trọng của 3 du học sinh Việt tại Đức đang khiến cộng đồng bất ngờ và xót xa. Hai trong 3 nạn nhân là anh em sinh đôi (23 tuổi) và đã tử vong, người còn lại là TikToker Bốp Bọt Biển (tên thật là Trung Hiếu, 27 tuổi) bị chấn thương sọ não và phải cắt bỏ hoàn toàn chân phải.

Trước khi được chia sẻ trên MXH Việt Nam, câu chuyện đau lòng của 3 du học sinh này đã được đăng tải trên GoFundMe - nền tảng gây quỹ toàn cầu và kêu gọi sự ủng hộ của nhà hảo tâm.

Về trường hợp của Hiếu, chiến dịch gây quỹ có tên là Reviving dreams - Overcoming with Hieu (Tạm dịch: Thắp lại ước mơ - Vượt qua khó khăn cùng Hiếu). Tài khoản tổ chức dự án kêu gọi này là Hanh Nguyen Thi - trùng tên với mẹ Hiếu.

Chiến dịch được bắt đầu từ ngày 20/7, mục tiêu kêu gọi là 100.000 EUR (hơn 3 tỷ đồng). Tính đến 18h30 ngày 22/7, số tiền mà cộng đồng đã ủng hộ để giúp đỡ Trung Hiếu là 67.843 EUR (tương đương 2 tỷ đồng).

Cập nhật tình hình ủng hộ cho Hiếu ở GoFundMe

Theo bài đăng trên GoFundMe, Hiếu bị tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Frankfurt (Đức) do một tài xế mất kiểm soát. Vụ tai nạn khiến 2 người bạn tử vong tại chỗ, còn Hiếu bị chấn thương sọ não nặng, đứt lìa chân phải và đối mặt với khả năng tàn tật suốt đời.

Hiếu đến Đức năm 2022 với ước mơ học ngành điều dưỡng để giúp đỡ người khác và hỗ trợ mẹ - người đã một mình nuôi anh. Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi anh chàng cùng bạn bè tham dự buổi hòa nhạc yêu thích. Mẹ Hiếu vừa đến Đức vài ngày trước tai nạn, hiện đang tìm cách chăm sóc con giữa muôn vàn khó khăn nơi xứ người.

Chiến dịch kêu gọi quyên góp cho Hiếu nhằm hỗ trợ: (1) Chi phí di chuyển, lưu trú, ăn ở, sinh hoạt, liên lạc,... cho hai mẹ con Hiếu tại Đức; (2) Các liệu pháp phục hồi, thiết bị y tế và cải tạo nhà ở phù hợp cho người khuyết tật; (3) Bù đắp nguồn thu nhập từng được Hiếu gửi về cho gia đình.

“Hiếu luôn được biết đến là một người vui vẻ, năng động và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bạn là người con hiếu thảo với mẹ, là người bạn, đồng nghiệp tốt bụng, luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên khi ai đó gặp khó khăn. Nhiều người biết đến Hiếu trên TikTok biệt danh Bốp - nơi bạn truyền năng lượng tích cực đến mọi người với câu slogan: ‘You are kind, you are smart, you are important’ (Tạm dịch: Bạn tốt bụng, bạn thông minh, bạn rất quan trọng)” - trích từ bài đăng gây quỹ.

Mẹ Hiếu đã sang Đức để chăm sóc con

Ngoài việc gây quỹ trên GoFundMe, gia đình Hiếu cũng đính kèm số tài khoản ngân hàng ở Việt Nam của mẹ Hiếu. Hiện tại, số tiền ủng hộ đến tài khoản này chưa được công khai.

Về tình hình sức khỏe hiện tại của Hiếu, Khánh Vân - người yêu anh chàng chia sẻ với chúng tôi: "Hiếu vừa được mổ não vào thứ 2 tuần trước và đã được chuyển sang bệnh viện chuyên não để tiếp tục điều trị. Những ngày sau khi phẫu thuật, anh có dấu hiệu sốt cao 40 độ, thiếu máu. Anh cũng đã được truyền máu và tối qua mẹ của anh báo cho mình rằng đã hạ sốt nhưng não còn sưng phù. Ngoài ra, một phần chân của Hiếu bị xe cán không thể nối lại được".

Về trường hợp của 2 nạn nhân tử vong, chiến dịch được đặt tên là Tưởng nhớ Q. và M. Theo bài đăng trên GoFundMe, cả hai đang là thực tập sinh tại phòng khám nha khoa Kieferorthopäden Altona (Hamburg, Đức).

Hiện trường xảy ra vụ việc

Q. và M. đến Đức năm 2022 với ước mơ xây dựng tương lai và hỗ trợ gia đình. Dù ban đầu gặp phải nhiều khó khăn khi đến với một đất nước mới nhưng họ vẫn kiên trì theo đuổi con đường học nghề để trở thành những thành viên tích cực, đáng quý trong đội ngũ phòng khám và trường nghề tại Hamburg.

Với tất cả sự trân trọng dành cho 2 anh em, phòng khám đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ gia đình 2 anh em tại trang trải chi phí đưa thi hài về nước, tổ chức tang lễ, thanh toán các khoản vay trước đó và bù đắp nguồn thu nhập mà cả 2 hỗ trợ gia đình.

Tài khoản quyên góp được quản lý bởi một cộng đồng người Việt tại Hamburg. Con số mục tiêu mà dự án quyên góp cho Q. và M. là 130.000 EUR (gần 4 tỷ đồng), bắt đầu kêu gọi từ ngày 14/7. Tính đến 18h30 ngày 22/7, số tiền kêu gọi được là 115.618 EUR (tương đương 3,5 tỷ đồng).

S.A (Tổng hợp)