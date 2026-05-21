Vụ TikToker bị tố “phông bạt” khi tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm: Tiếp tục đăng 3 video trao tiền cho người lạ, khẳng định “Đó là khoảnh khắc thật”

TikToker nổi tiếng Eidan Sanker, còn được biết đến với tên Master Sanker, hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi bị nghi dàn dựng video “tặng iPhone thử lòng người lạ” tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đến sáng ngày 20/5, nam TikToker tiếp tục có thêm động thái mới giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt. Trên tài khoản cá nhân, Master Sanker liên tục đăng tải thêm 3 đoạn video mới với nội dung tiếp tục phát tiền cho nhiều người qua đường nếu những người này trả lời có theo dõi anh trên các trang mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, TikToker này liên tục phản hồi người xem bằng câu tiếng Anh: “It was livestream, it’s real moment” (tạm dịch: “Đó là livestream, là khoảnh khắc thật”). Dù vậy, nhiều cư dân mạng vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tính chân thực của các video, cho rằng việc livestream không đồng nghĩa mọi tình huống đều hoàn toàn ngẫu nhiên.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện không ít bình luận mang tính trêu đùa, kêu gọi nam TikToker “ghé đúng khu mình ở” để được gặp và nhận quà trực tiếp.

Trước đó, nam TikToker là khóa phần bình luận trên TikTok sau khi làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng Việt lan rộng. Nhiều người cho biết họ không còn thấy khả năng để lại bình luận hay xem lại các bình luận cũ dưới các video mới của Master Sanker như trước.

Tranh cãi bắt đầu nổ ra vào ngày 17/5, khi Master Sanker đăng tải video cho biết mình đang có mặt tại Việt Nam và thực hiện format quen thuộc: tiếp cận người lạ trên phố, hỏi rằng có biết mình không rồi bất ngờ tặng iPhone 17. Tuy nhiên, mạng xã hội sau đó xuất hiện đoạn clip hậu trường được một người đi đường quay lại tại khu vực Hồ Gươm.

Trong video, Master Sanker mặc chiếc áo vàng quen thuộc, trao một chiếc điện thoại cho cô gái trẻ. Nhưng chỉ ít giây sau, cô gái này đã đưa chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác được cho là thành viên ê-kíp quay phim và nhận lại một khoản tiền mặt, bị đồn đoán là “tiền diễn”.

Chi tiết này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn các video "giveaway" của Master Sanker thực chất đã được dàn dựng từ trước thay vì hoàn toàn ngẫu nhiên như nội dung đăng tải.

Được biết, Master Sanker sinh năm 1995, là nhà sáng tạo nội dung người Israel, nổi tiếng với các video phát quà, tặng iPhone và tiền mặt cho người lạ trên đường phố. Anh sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó TikTok có hơn 9 triệu follower, còn YouTube đạt khoảng 13,3 triệu lượt đăng ký.

Ngoài các video giveaway, Master Sanker còn được biết đến qua loạt content gắn với chiếc Chevrolet Corvette màu tím đặc trưng. Trong các clip viral, anh thường giả vờ tức giận khi người lạ chạm vào siêu xe rồi bất ngờ “plot twist” bằng cách tặng quà hoặc cho họ trải nghiệm ngồi trên xe sang.