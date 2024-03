Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của đại phó Đặng Duy Kiên và vợ, nằm trên phố Trung Hành thuộc phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Rất đông người tới hỏi thăm, chia sẻ niềm đau cùng gia đình. Còn gia đình đại phó thì đang mong chờ từng ngày, từng giờ để có thể đón thi hài anh Kiên về lo hậu sự,

Chị Lê Miền - vợ anh Kiên, sau ba ngày nhận tin buồn trông gầy đi nhiều. Chị chỉ ở trong nhà, nước mắt cứ lặng lẽ rơi không nguôi. “Góc bếp này, sáng nào anh Kiên cũng dậy sớm nhất, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi đưa các con đi học. Chưa ngày nào để vợ phải vất vả…” - chị Miền rưng rưng nói với PV báo Lao Động.

Đại phó Đặng Duy Kiên. Ảnh: Dân Trí

Ngày 30/1, anh Kiên lên máy bay, bắt đầu hành trình. Sau 5 tuần di chuyển, anh gặp nạn. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và người thân. Đặc biệt, anh không bao giờ quên nhắn tin hàng ngày cho chị Miền để thông báo về tình hình.

Được biết hai con trai của chị Miền rất quấn bố. Nghe tin bố gặp nạn, các cháu khóc rất nhiều khiến chị càng không kìm lòng được, thương anh, thương các con.

“Mấy ngày nay hai đứa nhỏ cứ nhìn ảnh bố, nói: “Con không cần gì cả, chỉ cần đưa bố về nhà”” - báo Pháp luật TP.HCM thuật lại lời chị Miền.

Nguyện vọng của các con cũng là nỗi lòng của chị Miền, mong muốn sớm đưa được thi thể đại phó Đặng Duy Kiên trở về với gia đình.

“Đau lòng và sốt ruột lắm. Giờ tôi không biết khi nào mới có thể đón được anh Kiên về. Chỉ biết các cơ quan chức năng nói sẽ đưa anh Kiên về sớm nhất có thể. Tôi chỉ còn biết chờ thông tin” - chị Miền nói với nguồn trên.

Vợ anh Kiên cho biết, gia đình dự định sẽ tổ chức tang lễ cho anh chính tại quê nhà bởi lúc còn sống, anh Kiên lúc nào cũng đau đáu hướng về quê hương ở xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

"Anh luôn mong khi các con đã lớn, trưởng thành, anh sẽ xây căn nhà ở quê để sống gần họ hàng, người thân. Giờ chúng tôi mong chờ thi thể anh sớm về quê nhà, để anh được ở lại với mảnh đất quê hương", chị Miền trải lòng với báo Giao thông.

Tàu True Confidence bị tên lửa của Houthi tấn công khiến anh Kiên thiệt mạng. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ

Trước đó, vào ngày 6/3, con tàu True Confidence chở thép từ Trung Quốc đi Arab Saudi đã bị lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa khi đang trong hành trình qua Biển Đỏ. Hậu quả của cuộc tấn công là ba thủy thủ đã thiệt mạng, trong đó có đại phó người Việt Nam là anh Đặng Duy Kiên (41 tuổi, cư trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Ba thủy thủ người Việt Nam khác cũng có mặt trên tàu là anh Phạm Văn Thành (máy trưởng, 39 tuổi, quê quán tại quận Hải An, Hải Phòng), anh Nguyễn Văn Tảo (máy hai, 36 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) và anh Phùng Văn An (máy ba, 33 tuổi, quê tại huyện Vũ Thư, Thái Bình), đều đã được xác nhận là an toàn.

Tất cả các thành viên của thủy thủ đoàn hiện đã được đưa đến Cộng hòa Djibouti tại Đông Phi để chuẩn bị về nước.

Chiều 10/3, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho TTXVN biết Đại sứ quán đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa các thuyền viên may mắn thoát nạn và thi hài thuyền viên Đặng Duy Kiên về nước trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại sứ cho biết Đại sứ quán đang phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Djibouti khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng tử cho anh Đặng Duy Kiên để sớm hoàn thành các thủ tục hồi hương thi hài theo quy định của luật pháp các nước liên quan và thông lệ quốc tế.

