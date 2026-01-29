Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm rục rịch cưới?

Sau 2 tháng công khai tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh mới đăng tải clip có sự tham gia của doanh nhân Đức Phạm. Anh không lộ diện rõ mặt mà chỉ trò chuyện qua lại với bạn gái. Á hậu sinh năm 1998 còn thừa nhận yêu Đức Phạm vì giọng nói lôi cuốn.

Mới đây, cặp đôi này còn vướng nghi vấn chuẩn bị về chung một nhà. Nguyên do vì Vũ Thúy Quỳnh đăng tải đoạn clip khoe nhan sắc dịu dàng khi mặc áo dài truyền thống, viết dòng trạng thái thừa nhận muốn kết hôn: "Rằng thì là mà em thích lấy chồng miền Bắc".

Bên dưới bài đăng, người đẹp sinh năm 1998 còn tương tác với bình luận giục cô sớm kết hôn: "Lấy chồng đi chị bố anh ấy dễ mến lắm, làm dâu bao sướng". Liên tiếp có động thái đáng ngờ, netizen liền cho rằng cô và doanh nhân Đức Phạm chuẩn bị có tin vui.

Vũ Thúy Quỳnh viết dòng trạng thái cho biết muốn lấy chồng miền Bắc. Nguồn: Vũ Thúy Quỳnh

Người đẹp sinh năm 1998 còn thả tim vào bình luận nhắc tới chuyện kết hôn, bố của doanh nhân Đức Phạm. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, doanh nhân Đức Phạm sinh năm 1990, là người gốc Bắc. Anh từng có thời gian sinh sống ở Canada, hiện đang kinh doanh. Gia đình anh hiện sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy vào loại lớn của TP.HCM. Ngoài ra, gia đình của Đức Phạm còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa.

Doanh nhân Đức Phạm là người gốc Bắc, từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài. Ảnh: FBNV

Trước đó, Á hậu 9x cũng từng vướng nghi vấn được nửa kia bí mật cầu hôn. Cuối tháng 12/2025, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi chia sẻ hình ảnh dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Khoảnh khắc người đẹp đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn cô đã được bạn trai cầu hôn.

Trước những đồn đoán rầm rộ, Vũ Thúy Quỳnh sớm lên tiếng trấn an dư luận. Trên trang cá nhân, cô giải thích việc đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải mang ý nghĩa yêu bản thân, đề cao sự độc lập, thể hiện cá tính nghệ sĩ hoặc đơn giản là chưa có ràng buộc hôn nhân. Người đẹp cũng nhấn mạnh nhiều lần cụm từ “tay phải” nhằm khẳng định đây không phải nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, đồng thời gián tiếp phủ nhận tin đồn kết hôn với thiếu gia Đức Phạm.

Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn vào tháng 12/2025 nhưng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Ảnh: FBNV